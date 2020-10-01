«صحة دبي» تتلقى 54 ألف استفسار عبر «واتس أب» حول «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت هيئة الصحة في دبي 54 ألفاً و881 استفساراً عبر خدمة «واتس أب» التي أطلقتها، خلال أبريل الماضي، بالتعاون مع «فيس بوك»، للرد على أسئلة واستفسارات المتعاملين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والمدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قنوات تواصلها المباشر مع الجمهور وتسهيل حصوله على المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصدرها الرسمي وعلى مدار الساعة.

وأسهمت الخدمة، على مدار الأشهر الماضية، في توفير النصائح والإرشادات الطبية والمعلومات الموثوقة والدقيقة حول فيروس كورونا المستجد، حيث تركزت الأسئلة الأكثر تكراراً على إجراء الفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس، ومتى يتم إجراء هذه الفحوص، ومدى إمكانية الحصول على شهادة خلو من فيروس «كورونا»، وكيفية التصرف في حال الاشتباه في وجود شخص مصاب بفيروس «كورونا».

وأكدت مديرة مركز سعادة المتعاملين في الهيئة، فاطمة الخاجة، أهمية الخدمة التي أسهمت بشكل فاعل في مساعدة الكثيرين من خلال توضيح الحقائق بعيداً عن الشائعات المنتشرة حول الفيروس، كما تم توفير المعلومات الضرورية حول الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.

وفي إطار هذه الشراكة القائمة وفرت «فيس بوك» لهيئة الصحة في دبي مساحات إعلانية لتوجيه المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية الرسمية، التي توفر المزيد من المعلومات والإحصاءات حول الجائحة في دبي، من أبريل إلى سبتمبر الماضيين، حيث سجلت إعلانات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«فيس بوك» أكثر من ستة ملايين زيارة، وتمت مشاهدتها أكثر من 36 مليون مرة.

الخدمة أسهمت في توفير نصائح وإرشادات ومعلومات دقيقة حول «كورونا».

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