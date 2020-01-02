444 بلاغاً لـ «إسعاف دبي» خلال ليلة رأس السنة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت مع 444 بلاغاً، خلال ليلة رأس السنة الميلادية، وراوح زمن الاستجابة بين أربع وخمس دقائق.

وبينت لـ«الإمارات اليوم» أن مجموع البلاغات، التي تلقتها خلال ليلة رأس السنة الميلادية، من الخامسة مساءً 31 ديسمبر 2019 حتى الثالثة من صباح الأول من يناير مطلع عام 2020، وصل إلى 444 بلاغاً، تضمنت531 حالة.

وتابعت أن عدد الحالات المنقولة بمركبات المؤسسة بلغ 162 حالة، مضيفة أن عدد الحالات البليغة وصل إلى 19 حالة، والمتوسطة 108 حالات، والبسيطة 311 حالة.

أما عدد إصابات حوادث السير فبلغ 31 إصابة، والإصابات الأخرى 68 إصابة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن «عدد البلاغات في محيط برج خليفة وصل إلى 74 بلاغاً، شملت 108 حالات، تضمنت حالة واحدة بليغة و19 متوسطة و72 بسيطة. ونقلت المؤسسة 20 حالة في مركباتها في منطقة برج خليفة وما حولها».

وتابع أن «المؤسسة خصصت 212 آلية إسعاف متنوّعة، بدءاً من الدرّاجات النارية والهوائية، وانتهاءً بالمستشفى الميداني». وأكد وجود 80 مسعفاً في موقع الاحتفالات حول برج خليفة و«دبي مول».

وأشار إلى أن المؤسسة جهزت أكثر من 1200 كادر إسعافي، مكون من أطباء الطوارئ والفنيين المتخصصين في الطب الطارئ، للتدخل العاجل.