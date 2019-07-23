إغلاق «كافتيريا» في العين لأسباب صحية

المصدر: العين ـ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق «كافتيريا كركيات» في العين، نظراً لوجود حشرات بمناطق تحضير الغذاء، وحفاظاً على صحة المستهلك.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، بأن الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام مسؤولها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، موضحاً أن القرار سبقه توجيه مفتشي الهيئة ثلاث مخالفات للمنشأة، لافتاً إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق تمثلت في وجود حشرات بمناطق تحضير الغذاء، وتكرار مخالفة بند مكافحة الحشرات ثلاث مرات خلال العام، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، ما قد يؤثر في صحة المستهلك.