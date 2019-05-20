إنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة و«أبوظبي الرقمية»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانونين: نص الأول على إنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة، والثاني على إنشاء هيئة أبوظبي الرقمية.

ويهدف المركز، الذي يتبع دائرة الصحة، للحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية. ويختص بجمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها، وتسجيل مقدمي الخدمات الفنية والمختصين كافة في مجالات الصحة العامة والصحة الوقائية المرخصين من الدائرة، وضمان مراجعة واعتماد أنظمة الجهات العاملة في الإمارة، وفقاً لمتطلبات النظام.

وسيعمل المركز على وضع برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع القدرات في مجال الصحة العامة والصحة الوقائية، وإعداد وتنفيذ وتطوير برامج التوعية والتثقيف ذات العلاقة بالصحة العامة والصحة الوقائية، ووضع وتنفيذ وتطوير البرامج المتعلقة بحماية صحة العاملين والوقاية من الأمراض والتأهيل للرجوع للعمل.

كما يختص المركز بإجراء المسوحات ووضع أنظمة لجمع البيانات والمعلومات في ما يتعلق بالصحة العامة والصحة الوقائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع وتطوير وتنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالصحة العامة والصحة الوقائية، وتطوير الارتقاء بها، وتوفير التطعيمات اللازمة، ووضع برامج التطعيمات، والإعلان عنها، والعمل كنظام إنذار مبكر للصحة العامة والصحة الوقائية، وتشجيع وتعزيز أنماط وسلوكيات الحياة الصحية لسكان الإمارة.

أما هيئة أبوظبي الرقمية، فتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحل محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته، وتعتبر الخلف القانوني له.

ونص القانون على أن تختص الهيئة باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات في ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، واقتراح الأدلة والمعايير المتعلقة بالحكومة الرقمية، والتأكد من التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات والمعايير المعتمدة والمتعلقة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي ونشر وتبادل البيانات الحكومية وأمن المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تختص الهيئة بتعزيز قدرات الإمارة في مجال الحكومة الرقمية ومكانتها كمركز للابتكار في الخدمات والمجال التكنولوجي وضمان حماية وسلامة المعلومات والبيانات وأنظمة وشبكات تقنية المعلومات للجهات الحكومية، والعمل على رفع مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات الرقمية المقدمة عبر القنوات الحكومية لدى مجتمع الإمارة.