إغلاق إداري لمطبخ فندق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المطبخ الرئيس لفندق راديسون بلو، بشارع الكورنيش، لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة حصول المنشأة على عدد من المخالفات التي أثرت في الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر، طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه توجيه مفتشي الهيئة الإنذارات وتحرير المخالفات، التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة.