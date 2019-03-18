«صحة دبي» تعلن عن قرب الانتهاء من «الملف الإلكتروني»

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قال مدير مكتب إدارة المشروعات مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة في دبي، الدكتور محمد الرضا، إن الهيئة بصدد الانتهاء من مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد للقطاعين الحكومي والخاص، الذي يخدم نحو أربعة ملايين شخص في الإمارة.

وأوضح في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية، أمس، أن مبادرة الملف الصحي الإلكتروني الموحد (نابض) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في دبي، من شأنه التقليل من الأخطاء الطبية، والحد منها إلى أدنى درجة ممكنة، ومنع الهدر في النفقات على الخدمات الصحية بشكل عام، إضافة إلى منع تكرار صرف الأدوية للمرضى، أو تقديم فحوص مخبرية أو أشعة دون داع، الأمر الذي ينعكس في سرعة حصول المريض على الخدمة.

وأكد أن الملف الجديد يمكن الهيئة من الرقابة على القطاع الصحي في الإمارة، ومن ثم تطوير البرامج اللازمة لخدمة المريض، بهدف النهوض بالمنظومة ككل.

وقال الرضا إن الهيئة تقيم الخدمات الصحية الجديدة التي تدخل إلى القطاع الصحي من خلال أربع ركائز رئيسة، تتمثل في مدى جودة الخدمة، وسرعة حصول المرضى عليها، ومدى توافر عنصر الأمان فيها، ومدى النجاح في تقليل كلفة الخدمة.

ولفت إلى أن الملف الصحي الإلكتروني يمكّن الأطباء من الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض بشكل مفصل سواء كان في مستشفى حكومي أو خاص، ما يتيح له وضع الخطط العلاجية المناسبة.