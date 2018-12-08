123 من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم يصلون إلى مصر لتلقي العلاج على نفقة الإمارات

المصدر: القاهرة - وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلت إلى جمهورية مصر العربية اليوم الدفعة الأولى من الجرحى اليمنيين و مرافقيهم و تضم 123 جريحا يمنيا و مرافقا للعلاج في مستشفياتها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد استقبلت سفارة الدولة ومكتب الملحق الصحي بالقاهرة الأشقاء من الجرحى اليمنيين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي فجر اليوم قادمين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وأنهت السفارة جميع الاجراءات من أجل تمكينهم من تلقي العلاج فى ظروف ميسرة ومريحة وتوفير سبل الراحة لهم.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق والاهتمام بقضاياه و رفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة بحقه من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وثمن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات و قيادتها وشعبها و أشادوا بهذه المبادرة الكريمة المستمرة من قيادة وشعب الإمارات الذين يواصلون الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم فى محنتهم .. داعين الله العلي القدير أن يحفظ الامارات قيادة وشعبا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

كانت دولة الامارات قد تكفلت بعلاج 10 آلاف من الجرحى اليمنيين في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية الهند مع نفقات مرافقيهم.. وسيرت القوافل الطبية والإغاثية دعما للأشقاء في اليمن في إطار أوجه الدعم التنموي المتواصلة والوقوف إلى جانبهم في ظرفهم الإستثنائي.

ويعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حاليا على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ودرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي تشهدها اليمن و تأثرت بها قطاعات كبيرة من شعبها الشقيق.