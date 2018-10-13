«طبية دبي» ترفض 30% من طلبات تلوين زجاج المركبات لعدم توافر الاشتراطات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، بأنها منذ تفويضها بالنظر في طلبات تصاريح «تلوين الزجاج» للمرضى الذين تتطلب حالتهم درجة عالية من تلوين زجاج السيارات، من بداية يناير 2016، فصلت في 892 طلب تلوين زجاج سيارات، ورفضت 30% منها لعدم توافر الاشتراطات المطلوبة، وذلك وفق عضو اللجنة الدكتور مجدي عبدالعظيم، الذي أكد أن التصاريح تعطي لمرضى العيون والجلد والأعصاب والحروق، تجنباً لتأثير موجات الشمس في حالاتهم المرضية أثناء القيادة.

وأوضح عبدالعظيم لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة اعتمدت 595 طلباً من الطلبات المقدمة إليها، ورفضت 297، جميعها افتقدت للاشتراطات والضوابط المطلوبة، مشيراً إلى أن اللجنة تسمح بتظليل زجاج السيارة بنسبة تصل إلى 50% من الأمام كاملاً والجوانب في حال كان السائق يعاني أحد الأمراض التي تستدعي ذلك.

وذكر أن اللجنة الطبية، منذ تفويضها في يناير 2016، خاطبت رؤساء الأقسام التخصصية المعنيّة بالحالات المرضية المستحقة لتظليل زجاج المركبات، وتصنيفها لأربع فئات، وتم حصر 55 حالة مرضية تم إضافتها ضمن الفصل الرابع للدليل الاسترشادي لعمل اللجنة الطبية الذي تم توزيع أكثر من 1800 نسخة منه خلال 30 ورشة عمل للجنة الطبية بدوائر دبي المحلية عام 2016.

وأشار إلى أنه يندرج ضمن الفئة الأولى أمراض العيون ومنها غياب القزحية الولادي والمكتسب، والتهاب العنبة الناكس المزمن، وزرع القرنية، والبهاق العيني، وورم الخلايا المصطبغة في العين، والتصبغ العيني الأساسي والمكتسب.

وأضاف عبدالعظيم، أن الفئة الثانية تشتمل على الأمراض الجلدية ومنها سرطان الجلد، جفاف الجلد الاصطباغي، طفح ضوئي متعدد الأشكال، الصدفيّة، متلازمة بلوم، التهاب الجلد السفعي، مرض التهاب الجلد الروماتزمي، مرض الحصاف، التهاب الجلد الضوئي المنشأ، متلازمة روثموند تومسون، ومرض البورفيريا الجلدية.

وتابع أن الفئة الثالثة تضم الأمراض العصبية، منها مرض التصلّب اللويحي، فيما تضم الفئة الرابعة الحروق وجراحة الترميم ومنها تصبغات التئام الحروق، والحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية تفصل في طلبات تلوين زجاج السيارات خلال يوم عمل واحد حداً أقصى، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت 595 طلباً منذ يناير 2016 حتى أكتوبر الجاري، منقسمة إلى 25% طلباً لأمراض العيون، و44% طلباً للأمراض الجلدية، و21% طلباً لأمراض الأعصاب، و10% طلباً لجراحة الترميم للحروق.

تأثير موجات الشمس

أكد عضو اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، الدكتور مجدي عبدالعظيم، أن اللجنة الطبية بناء على توجيهات الحكومة، تسعى إلى العمل على راحة وإسعاد كل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، عن طريق توفير الخدمة بالتعاون مع مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى الحفاظ على أمن المجتمع، من خلال منح أصحاب الحالات المرضية صلاحية تلوين زجاج المركبات تجنباً لتحفيز موجات الشمس على بعض الحالات المرضية أثناء القيادة، خصوصاً أمراض الأعصاب ومنها حالات التصلب اللويحي وبعض حالات الصرع وأمراض العيون، التي قد تؤثر في الرؤية وتوازن السائق ما قد يسفر عن ارتكاب بعض الأخطاء أثناء القيادة، التي قد تودي بحياة السائقين والآخرين.