«صحة دبي» تطلق «دنتورال» لرعاية الفم والأسنان

المصدر: دبي - وام

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، برنامج رعاية الفم والأسنان (دنتورال)، الذي يعد أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي يتم تنفيذها لحماية المجتمع من الأمراض السارية وغير السارية.

وأعلنت الهيئة أن جميع أفراد المجتمع مستهدفون من البرنامج، خصوصاً أطفال المدارس، في ضوء ما تشير إليه تقارير منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن نحو 90% من أطفال المدارس في العالم يعانون مشكلات تسوس الأسنان وما يصاحبها من مشكلات صحية أخرى مرتبطة بالفم.

ويركز برنامج «دنتورال» على المصابين أو المعرضين للإصابة بداء السكري والأمراض المزمنة ذات العلاقة، إضافة إلى كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الرضع والمراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية كافة، خصوصاً أصحاب الهمم منهم.

وأوضحت الهيئة أن برنامجها الوقائي يشتمل على أربع مبادرات رئيسة، هي تطوير برامج التوعية وبرامج فحص الفم والأسنان وتطوير وإطلاق بروتوكولات طب الأسنان في دبي، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم خدمات عالية المستوى في الأقسام المعنية بصحة الفم والأسنان.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، لدى إطلاقه برنامج «دنتورال» إن الوقاية من الأمراض تمثل منظومة متكاملة العناصر لدى الهيئة، وأن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تطوير هذه المنظومة التي تستهدف الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، مشيراً إلى أن أعمال التحديث الجارية في منشآت «صحة دبي» تشمل برامج التوعية وتقنيات التشخيص وأساليب الوقاية الحديثة والعلاج، لاسيما على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد أن البرنامج يستهدف تقديم نموذج وقائي مميز لمشكلة صحية يعاني منها أطفال المدارس في العالم، والعديد من البالغين، حيث ترتفع معدلات المشكلات الصحية الخاصة بالفم والأسنان، وفق ما تظهره تقارير منظمة الصحة العالمية التي تربط مستوى صحة الفم بالعديد من الأمراض المزمنة والخطرة.