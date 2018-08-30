بلدية رأس الخيمة تغلق منشأتين غذائيتين مخالفتين

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

ضبطت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، مزرعة دواجن غير مرخصة، ومركبة (مبردة) لتوزيع الدواجن غير مرخصة، خلال إجازة عيد الأضحى، كما أغلقت الإدارة منشأتين غذائيتين خلال حملة نفذتها في على المنشآت الغذائية والصحية، وذلك لتكرارهما المخالفات الصحية والغذائية، ومنحت البلدية المنشأتين مهلة لتعديل أوضاعهما، وإجراء الصيانة اللازمة قبل السماح لهما بالعودة للعمل مرة أخرى.

مفتشو «الرقابة البيئية» نفذوا 339 جولة تفتيشية خلال إجازة العيد.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة، شيماء الطنيجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مفتشي أقسام الرقابة البيئية والصحية والرقابة الغذائية والرقابة والخدمات البيطرية، نفذوا 339 جولة تفتيشية، خلال إجازة عيد الأضحى، حيث ضبط قسم الرقابة والخدمات البيطرية 11 مخالفة، تمثلت في عرض أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك، وعدم الحفاظ على سلامة الغذاء، كما ضبطت سيارة توزيع دواجن (مبردة) غير مرخصة، ومزرعة دواجن غير مرخصة».

وأوضحت أن «قسم الرقابة البيئية والصحية ضبط 23 مخالفة، تمثلت في عدم لبس الزي المناسب للعاملين، ومخالفة المنشآت الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط عامل من دون بطاقة صحية»، لافتة إلى أن قسم الرقابة الغذائية ضبط 32 منشأة مخالفة، تمثلت في عدم تعامل تلك المنشآت مع المتعاملين بشكل جيد، إضافة إلى إذابة المنتجات المجمدة بطريقة غير صحية، وافتقار المنشآت للنظافة العامة، وعدم التزام العاملين في المنشآت الغذائية بالنظافة الشخصية.

وأشارت إلى أن قسم الرقابة البيئية والصحية ضبط صالونات حلاقة مخالفة للمعايير الصحية، مثل عدم التزام العاملين بلبس الكمامات وأغطية الرأس أمام الزبائن، واستخدام الخيط بالفم، والعمل في الصالونات من دون استخراج بطاقات صحية.

وأضافت أن «نسبة التزام المراجعين بذبح الأضاحي في مقاصب البلدية بلغت 100%، حيث لم يتم ضبط أي حالات ذبح خارج المقاصب، وذلك نتيجة ارتفاع التوعية الصحية والبيئية لدى الجمهور بأهمية الذبح في المقاصب، لضمان فحص المواشي واستبدال المريضة منها، حفاظاً على سلامة المستهلكين».