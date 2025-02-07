حوار مع إيلون ماسك في اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات

كشفت أجندة القمة العالمية للحكومات 2025، التي ستعقد في دبي بين 11 و13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، مشاركات قياسية لرؤساء الشركات الكبرى أبرزهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس"، وسوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي «ألفابيت»، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة «أوراكل»، وكذلك يشارك في الجلسات، جوزيف تساي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «علي بابا»، وبراين نيكول، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي «ستاربكس»، وروبن لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي «بايدو»، وديفيد بازوكي الرئيس التنفيذي «روبلوكس»، وجون جياماتيو الرئيس التنفيذي «بلاك بيري»،

كما يشارك أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي «آي بي إم»، وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي «إس إيه بي»، وعدد كبير من المسؤولين في شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة.

وتشهد القمة شاركة دولية قياسية حيث تستضيف القمة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري بانعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بكلمة افتتاحية لوزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي .

ويتضمن اليوم الأول من القمة حواراً مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس".