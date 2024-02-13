وزير التعليم في زيمبابوي: "قمة الحكومات" فرصة للدول الأفريقية من أجل العمل لمستقبل مستدام

دعا معالي البروفيسور آمون مرويرا وزير التعليم العالي وعلوم الابتكار وتطوير التكنولوجيا في زيمبابوي، حكومات العالم المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي إلى العمل المشترك والتعاون الدولي البناء من أجل التفكير بطريقة مبتكرة لوضع حلول مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات الأفريقية.

وأشاد معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، بجدول أعمال القمة التي تديرها دولة الإمارات من أجل التفكير في مستقبل مستدام والعمل سوياً من أجل مواكبة الدول التكنولوجية في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير التعليم العالي والابتكار في زيمبابوي، أن بلاده تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات من أجل مواكبة التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مختلفة، معرباً عن شكره لدولة الإمارات للمشاركة في مثل تلك المنتديات الدولية التي تتيح الفرصة للدول الأفريقية ومنها زيمبابوي من أجل العمل لمستقبل مستدام.

وتواصل القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثاني وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.