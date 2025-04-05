"مبدعون في الإعلام" سباق تنظمه " التربية" و "أمريكية دبي"

كشفت الجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل النسخة التاسعة لمسابقة "مبدعون في الإعلام"2025، التي تستهدف طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين والمقيمين في مختلف مدارس الدولة، لتقديم أفكار محلّقة في فضاء الذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفه في العمل الإعلام بمختلف أنواعه، على أن تكون قابلة للتطبيق مستقبلاً باستخدام تقنياته المتنوعة.

وقال الدكتور كيل لونغ رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ"الإمارات اليوم" إن المسابقة استقطبت هذا العام، 134 طالبًا وطالبة، يمثلون 25 مدرسة على مستوى الدولة، منها 13 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة، حيث قدّموا أعمالهم باللغتين العربية والإنجليزية، بواقع 112 مشاركة باللغة العربية، و22 باللغة الإنجليزية.

الإبداع الطلابي

وأفاد بأن المسابقة في نسخة العام الاكاديمي الجاري 2024/2025، ركزت على الإبداع الطلابي في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن يحصل الفائز الأول على منحة دراسية كاملة للدراسة في كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي، فيما يتم تكريم الثلاثة الفائزين بعده بجوائز قيّمة متنوعه، على أن تعلن النتائج خلال حفل رسمي في شهر أبريل الجاري، بحضور مسؤولين من وزارة التربية والتعليم، وأساتذة الجامعة، ومديري المدارس، والمعلمين، وأولياء أمور الفائزين.

آليات التحكيم

وفي وقفته مع آليات عمل لجنة التحكيم، أكد أن المشاركات تخضع لفرز دقيق من قبل لجنة تحكيم تضم أساتذة جامعيين ومتخصصين من خارج الجامعة، لاختيار أفضل المشاريع المقترحة التي ترتقي لمستوى الإبداع والتطبيق العملي المستقبلي، موضحاً أنه تم اختيار 20 طالبا وطالبة من بين المتقدمين لتقديم عروض مباشرة (Presentations) أمام اللجنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاختيار الفائز بالمنحة الدراسية الكبرى.

اشتراطات المشاركة

وحول اشتراطات المشاركة، أوضح أنه يجب أن تتضمن أفكار الطلبة المشاركين على جانب اختراعي جديد وغير مسبوق، بحيث يقدّمون تصورات لمشاريع تتجاوز الحدود التقليدية، كما يُشترط استخدام الخيال العلمي واستشراف المستقبل في التصميمات المقترحة، مما يتيح للمشاركين فرصة تقديم حلول مبتكرة يمكن أن تؤثر إيجابيًا في المستقبل.

التأثير المتوقع

وأضاف: "يجب أن يُوضح المشارك في فكرته أهمية المشروع والفئات المستفيدة منه، مع إبراز التأثير المتوقع في حال تطبيق هذا الاختراع على أرض الواقع. وتُعتبر الرسوم التوضيحية أو البيانات الداعمة مثل الإنفوغرافيك جزءًا أساسيًا من المشاركة، لتوضيح فكرة المشروع بشكل مرئي ومدعوم بالحقائق".

عرض تقديمي

كما يُطلب من كل مشارك إعداد عرض تقديمي مباشر (Presentation) لا يتجاوز خمس دقائق، ليتمكن من شرح فكرته بشكل مختصر وفعّال أمام لجنة التحكيم، ويجب على المتسابقين تضمين معلوماتهم الأساسية على أن يتم إرسال الملف إلى البريد الإلكتروني: nmakansi@aud.edu قبل الموعد النهائي لاستقبال المشاركات والذي تحدد له هذا العام 28 فبراير المنصرف.

مواهب شابة

وأكد أهمية احتضان المواهب الإعلامية الشابة، وتمكينها من التعبير عن طاقاتها وأفكارها بلغة المستقبل، حيث تجمع بين الإبداع الأدبي والتفكير العلمي والطرح الإعلامي المعاصر، في بيئة تعليمية تنافسية محفّزة للتميّز والإنتاج.