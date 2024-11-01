«حمدان بن محمد الذكية» تحصل على تصنيف أفضل بيئة عمل

حصلت جامعة حمدان بن محمد الذكية على شهادة «أفضل بيئة عمل» التي تمنحها الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work)، المنظمة العالمية المتخصصة في ثقافة بيئة العمل. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لالتزام الجامعة الراسخ بتوفير بيئة عمل مثالية تعزز الابتكار وتدعم النمو المهني، ما يسهم في تعزيز رضا الموظفين وجذب أفضل المواهب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقال رئيس الجامعة الدكتور منصور العور، في بيان صحافي، أمس: «يأتي هذا الإنجاز استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إرساء نموذج ريادي عالمي في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، لترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل».