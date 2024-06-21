«الإمارات للتعليم المدرسي» تدعو للتسجيل في خدمات النقل

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ذوي الطلبة إلى تسجيل أبنائهم في خدمات النقل المدرسي التي توفرها «مواصلات الإمارات» وشركة «تاكسي دبي»، ضمن استعدادات المؤسسة للعام الدراسي المقبل 2024-2025. وأفادت في بيان، أمس، بأن التسجيل مستمر حتى الخامس من يوليو المقبل.

وأوضحت المؤسسة أن «مواصلات الإمارات» وشركة تاكسي دبي ستُعمّمان رابط تسجيل على ذوي الطلبة، لتسجيل أبنائهم الحاليين أو من سيلتحقون لأول مرة بالدراسة، بهدف توفير بياناتهم لمزوّد الخدمة بشكل مناسب، ما يمكنه من التخطيط بكفاءة لإدارة عملياته التشغيلية، وضمان توفير خدمات نقل مدرسي بجودة عالية. ودعت المؤسسة إلى توفير البيانات المطلوبة، بشكل دقيق، لارتباطها لاحقاً بسير رحلة الطلبة من المدارس وإليها.