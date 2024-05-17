"هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير برنامج تعليمي متميز للطلبة المواطنين بدبي

أبرمت "هيئة المعرفة والتنمية البشرية" في دبي و "مؤسسة صندوق المعرفة" و " 9 مدارس خاصة في إمارة دبي"، حزمة من اتفاقيات التعاون التي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعدٍ دراسي للطلبة الإماراتيين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي القادم (2024- 2025) بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن برنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، ويستهدف بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إتاحة الفرص التعليمية أمام الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في دبي، وذلك بإجمالي 1800 مقعدٍ دراسي بحلول عام 2030م.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين من حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي التسجيل في البرنامج للعام الدراسي القادم في الفترة بين 20 مايو – 5 يونيو 2024م من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عائشة عبدالله ميران: “يأتي برنامج دبي للطلبة المتميزين في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان حصول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي على مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل من خلال فتح مسارات للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تمكين الأجيال الناشئة وبناء الكفاءات الإماراتية المتميزة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بدبي".

وأضافت: " نشكر زملاءنا في مؤسسة صندوق المعرفة على دعمهم للبرنامج، كما نثمن حس المبادرة الذي تميزت به المدارس المشاركة في البرنامج والتزامها بدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من أجل إتاحة فرص التعليم الجيد أو أفضل أمام الطلبة بمنحٍ دراسية تغطي 50٪؜ من الرسوم الدراسية، وندعو المزيد من المدارس الخاصة التي تقدم مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل في دبي إلى الانضمام إلى البرنامج والمساهمة الإيجابية في بلوغ مستهدفات إمارة دبي وإعداد وتمكين قادة الغد ورواده في مختلف قطاعات التنمية الشاملة في دبي ".

وتتنوع المناهج التعليمية ضمن البرنامج للعام الدراسي القادم 2024- 2025م، وفي مقدمتها المنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية، والمنهاج الأمريكي.

ومن جانبه، قال التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة عبدالله محمد العور، المدير: "حريصون ضمن استراتيجيتنا في مؤسسة صندوق المعرفة على تبني ودعم المبادرات التعليمية النوعية التي تثري المنظومة التعليمية في إمارة دبي مما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 2033 ورؤية مدينة دبي الطموحة لتصبح واحدة من أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم، اليوم وبمشاركة 9 مدارس خاصة في انطلاقة هذه المبادرة التعليمية وبالتعاون مع زملائنا الأعزاء في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، نعلن عن مرحلة جديدة من تمكين الطلبة الإماراتيين المتميزين من خلال توفير البيئة المتميزة والمثالية للارتقاء بتعليمهم إلى مستويات أعلى. كما نتوجه بالشكر لشركائنا الاستراتيجيين في المدارس على المشاركة في هذا البرنامج وعلى دعمهم وحرصهم لتمكين أبنائنا طلبة البرنامج وتوفير البيئة التعليمية الفعّالة التي ستساهم في تطوير مهاراتهم".

وأضاف العور: "سنسعى جاهدين في تعزيز الفرص التعليمية لأبنائنا الطلبة المتميزين من خلال تشجيع المزيد من المدارس الخاصة للمساهمة والانضمام في هذه المبادرة التعليمية في المستقبل".

شروط ومعايير

ويشترط لالتحاق الطالب بالبرنامج أن يكون إماراتي الجنسية ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة في الصفوف الدراسية من الصف الرابع إلى الصف العاشر أو ما يعادلهما في المناهج التعليمية الأخرى، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على معدل 90% وما فوق في المنهاج التعليمي الأمريكي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم. أما منهاج البكالوريا الدولية، فيشترط حصوله على درجة (5) ودرجة "B“ في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

فرص تعليمية

وتمنح المدارس المشاركة في البرنامج نسبة 50% من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، بينما يدفع ولي الأمر نسبة 50% المتبقية، ويتم إدارة المنحة وفقًا للمعايير التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات التعليمية لمنتسبي البرنامج وفقا لأعلى المعايير لضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلبة الملتحقين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "تعليم آلان ويليامسون، ": "نحن فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الفريدة التي تتكامل فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين، من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة في بناء مستقبل واعد لأبنائنا الطلبة، كما نلتزم في مجموعة "تعليم" بتوفير فرص التطوير الأكاديمي والشخصي والمهني للطلبة المشاركين في البرنامج، كما نتعهد بتصميم بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلبة الإماراتيين".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي إبراهيم عبدالله الغرير،: “يسعدنا الانضمام إلى هذا البرنامج، وتقديم الدعم والفرص التعليمية للطلبة الإماراتيين المتميزين من أجل تمكينهم للمستقبل ومواكبة مستهدفات دبي ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33. نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لطلبتنا ولأولياء الأمور بما يحقق تطلعات البرنامج".

بدوره أفاد مالك التصريح التعليمي لمدرسة "دبي هايتس أكاديمي": سلطان أحمد بن سليم، تأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وتوفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين المتفوقين. نحن ملتزمون في دبي هايتس أكاديمي بدعم البرنامج، حيث نؤمن بأهمية توفير الفرص المناسبة لكل طالب ليتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته وطاقاته".

وقالت الرئيس التنفيذي في مجموعة اينوفينتشرز بونام بهوجاني،: " تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا المستمر بتقديم فرص التعليم المتميز لطلبتنا، والمساهمة في تمكين طلبتنا من مهارات المستقبل، حيث نؤمن في مجموعة اينوفينتشرز بأهمية تمكين الطلبة المتميزين أكاديميًا وتقديم الدعم اللازم لهم للنمو والتطور المعرفي والشخصي. نحن ملتزمون بتقديم تجربة تعليمية محفِّزة للطلبة، ونتطلع إلى العمل الوثيق مع شركائنا في البرنامج لضمان بلوغ الأهداف المستقبلية لنا جميعًا".