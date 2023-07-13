قصر الوطن يستقبل 60 طالباً وطالبة من أكاديمية ربدان

استقبل قصر الوطن 60 طالباً وطالبةً من "أكاديمية ربدان"، شاركوا في جولة إرشادية تعليمية تعرفوا خلالها على أبرز الملامح الثقافية والتاريخية التي يمتاز بها القصر.

وتأتي هذه الجولة في إطار فعاليات المخيم الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية تحت اسم "جاهزين يا وطن"، والذي يهدف إلى بناء وإعداد قادة المستقبل وإثراء معارفهم ومهاراتهم الشخصية من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والتفاعلية.

وقالت داليا الشوا، المرشدة المسؤولة عن الجولة التعريفية: "نحرص في قصر الوطن على إبراز ملامح التراث العريق لأمتنا، ونسعى لتعزيز الهوية الوطنية، وتمكين العقول الشابة من احتضان إرث ماضينا واكتشاف طرق لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً، ويسرنا أن نرى أن مثل هذه الزيارات تفتح أبواب الإلهام أمام جميع الطلبة".

من جانبه عبّر أحمد صالح العيدروس، رئيس قسم الاتصال في أكاديمية ربدان عن شكره وتقديره للدعم القيّم الذي قدمه قصر الوطن لمخيّم الأكاديمية الصيفي "جاهزين يا وطن"، مؤكداً أهمية دور “القصر" في إنجاح هذه المبادرة الهادفة، باعتباره شريكا مهما ضمن جهود متكاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة.

وقال إن هدف الزيارة هو إطلاع المشاركين على هذا المعلم الثقافي العريق الذي يعكس إرث دولة الإمارات وتاريخها، وذلك في إطار محور مهم واستراتيجي من محاور البرنامج وهو ترسيخ الهوية الوطنية لديهم.

واستكشف الطلبة خلال الزيارة، الأجنحة والقاعات والمرافق المختلفة لقصر الوطن، وتعرفوا على الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أتيحت لهم الفرصة للتعلم من خلال كتيبات قصر الوطن التعليمية التي تعرفوا من خلالها على أبرز المعارض وغيرها من المعلومات والحقائق المميزة التي ينفرد بها.

وبدأ الطلبة جولتهم من القاعة الكبرى، حيث تعرفوا على براعة وحِرفية الفنون العربية التقليدية التي تجسدت في قبتها المركزية ومداخلها المقنطرة والزخارف والفسيفساء المذهلة، والتي تركت انطباعاً فريداً لدى هؤلاء الطلبة وعززت لديهم مشاعر الحب والتقدير لملامح الفنون والثقافة الإماراتية والمحلية.

كما تعرف الطلبة على معرض الهدايا الرئاسية الذي يضم مجموعة واسعة من الهدايا القيّمة المقدَّمة على مر السنين من رؤساء دول وشخصيات بارزة، استعانوا بها كلغة ترحيب للتعبير عن محبّتهم وتقديرهم لدولة الإمارات، والتي تستعرض بأنماطها التراثية المختلفة، شريطاً ثقافياً متنوِّعاً يُضيء على تاريخ الشعوب.

وتعرف الطلبة في قاعة "بيت المعرفة" على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على هويتها وجذورها الثقافية، واستكشفوا المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تستعرض تاريخ الكتب في العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات، وتعرّفوا على التأثير الكبير للعلوم والمعارف التاريخية التي أسهمت في رسم ملامح الحاضر المشرق للدولة.

وشملت الجولة أيضاً قاعة روح التعاون المخصصة لاستضافة الاجتماعات والقمم الرسمية الهامة، والتي تستعرض الجهود والإنجازات البارزة التي تقف وراء مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر الطلبة في ختام الزيارة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدور دولة الإمارات المتميز وريادتها في المجالات المختلفة، والتي تجسدت في الملامح المختلفة لقصر الوطن وما تعكسه من أصالة التراث وعبق الماضي ورؤية الحاضر لمستقبل أكثر ازدهاراً.