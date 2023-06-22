تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد وحضوره.. جامعة زايد تحتفل بتخريج دفعة 2023

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وبحضوره، أقامت جامعة زايد حفل تخريج دفعة 2023 «صنّاع المستقبل» بحضور طالبات وطلبة حصلوا على درجة الامتياز ومراتب الشرف في البكالوريوس والدراسات العليا من 7 كليات.

شهد الحفل الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حضورَ معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من كبار الشخصيات والزوّار.

واحتفلت الجامعة بتخريج الطلاب في حفلين متتاليين أقيما يومي 20 و21 يونيو 2023، وبلغ عدد الطلاب الإجمالي 2096 طالباً وطالبة، شكَّلت نسبة أبناء دولة الإمارات منهم 93%.

وشمل العدد الإجمالي للخريجين الدفعة 21 من الطالبات، والدفعة 11 من الطلاب في مرحلة البكالوريوس ودفعات من خريجي الدراسات العليا في الكليات السبع.

وتضمَّن الحفل مشاركة نخبة من ضيوف الشرف الذين ألقوا كلماتهم أمام خريجي جامعة زايد، قدَّموا خلالها رؤاهم وخبراتهم للخريجين.. حيث ألقى معالي عمر سلطان العلماء كلمة تهنئة قال فيها: «في الوقت الذي نشهد فيه تطورات تقنية سريعة في مجالات متعددة، مثل الذكاء الاصطناعي، فإنَّ مخرجات التعليم التي حصدتموها في جامعة زايد زوَّدتكم بالمعرفة الأساسية والمهارات اللازمة للتغلُّب على التحديات واستغلال فرص العصر الرقمي. أودُّ أن أشجِّع جميع الخريجين على تبنّي مفهوم الابتكار في حياتهم، والاستفادة من التقنيات الناشئة ليكونوا محفزاً للتغيير الإيجابي في المجالات التي يختارونها».

وألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي كلمة أكَّدت فيها اقتداء الجامعة وصنّاع المستقبل بنهج الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وسَيْرِهِم على خطاه لرفعة دولة الإمارات وتقدُّمها، ليكون تخريجُ الطلبة اليوم ردَّ جميلٍ للوطن، ودرعاً حصيناً في مواجهة تحديات العصر اليوم والغد.

وأكَّدت معاليها أنَّ دور جامعة زايد تخطى مرحلة مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع وتدريب القوى العاملة التي يحتاج إليها، إذ يفرض عليها دورها أن تصبح منارة لنهضة دولة الإمارات والعالم العربي كله، ليكون المجتمع العربي مجتمعاً رائداً في البحث العلمي والابتكار، ودعت معاليها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلى مضاعفة الجهود في السنوات المقبلة، للمضي بثبات نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتحقيق التطوُّر والتنمية وبلوغ الفرص القيادية والريادية.

ومن محطة الفضاء الدولية، وجَّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يجسِّد روح الاستكشاف والطموح، رسالة إلى الخريجين عبر الفيديو قال فيها: «أبارك لكم وصولكم هذا المكان المميز، وأبارك تخريجكم، وأتمنّى لكم التوفيق في حياتكم المهنية والأكاديمية المستقبلية. وصولي اليوم للفضاء جاء بفضل العلم، فالعلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العزم والكرمِ. فمهما كان حلمكم بالمستقبل، وجب عليكم التسلُّح بالعلم والأشياء التي ستنفعكم وتجعلكم سعداء أنتم وأهليكم ودولتكم وقيادتكم التي تؤمن بكم وتوفِّر كلَّ السبل من أجل أن تتميزوا وتحقِّقوا أولاً أهدافكم الشخصية وتسهموا أيضاً في تحقيق أهداف دولتكم، وأتمنّى لكم التوفيق».

وتجسِّد الاحتفالات التي تنظِّمها جامعة زايد لتخريج طلبتها حرصَها على رعاية المواهب، وتعزيز التنوُّع، ورعاية مجتمع فكري فعّال وقادر على العطاء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمئوية الإمارات 2071. ويعكس العدد المتزايد لخريجي جامعة زايد عاماً بعد عام نجاحها الملحوظ في نسبة التحاق الطلبة السنوية وتخريج القيادات المستقبلية.