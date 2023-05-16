منصة رقمية لبيانات الطلبة في العيادات المدرسية

وقّعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة «فايزر الخليج» بغرض تعزيز آفاق التعاون لإنشاء منصة رقمية للبيانات مخصصة لطلبة المدارس في العيادات المدرسية، بالتعاون مع الشركاء ضمن مبادرة «القامة - ننمو في مدارسنا». وتهدف المذكرة إلى تمكين ممرضي الصحة المدرسية من معرفة الاضطرابات النمائية ومتابعة نمو الطالب من خلال قياس الطول والوزن وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة في الدولة للوقوف على التحديات والتنبؤ بأي مشكلات صحية للطلبة، واستكمالاً لجهود المؤسسة في تعزيز الواقع الصحي ضمن البيئات التعليمية وتحقيق مساعيها بمجتمع تعليمي صحي وآمن. ويأتي إنشاء المنصة في إطار الخطوات الوقائية والاستباقية التي تنتهجها المؤسسة ضمن مساعيها نحو تحقيق الأهداف العامة ذات الصلة بجودة الحياة الصحية.