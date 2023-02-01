«الإمارات للتعليم» تنظم «هاكاثون مبتكرو المستقبل» لتنمية مهارات الطلبة

نظّمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالتعاون مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الدورة الخامسة من «هاكاثون مبتكرو المستقبل»، وذلك بمشاركة 60 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية وعدد من الجهات الحكومية في الدولة، مثل مؤسسة وطني الإمارات، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ويأتي «الهاكاثون» الذي نُظّم على مدار يومين في متحف المستقبل بدبي ضمن جهود المؤسسة الهادفة إلى تنمية مواهب الطلبة في مجالات التفكير الإبداعي والريادة والابتكار، ولإكسابهم المهارات اللازمة من خلال تمكينهم من المشاركة الفعلية في إيجاد حلول مبتكرة لعدد من التحديات العملية المفترضة التي تواجه عمل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، سارة بنت يوسف الأميري، أن «هاكاثون مبتكرو المستقبل» يعتبر منصة وطنية مهمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات المستقبلية.

وأوضحت أن المنظومة التعليمية الوطنية، وبفضل جهود القيادة، باتت مواكبةً للمستقبل، وهو ما تعكسه جميع المبادرات والمشروعات المطروحة في الميدان التربوي التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في مختلف مراحل تطورهم العلمي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن حكومة الإمارات حريصة على التطوير المستمر وإطلاق المبادرات الهادفة لدعم المواهب وتوفير أفضل بيئة لتصميم الأفكار المتميزة وتطوير الحلول المبتكرة، بما يسهم في تعزيز المشاركات المجتمعية قي ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاستثمار في العالم الرقمي، ما يؤكد أهمية تأهيل الطلاب على معرفة التحديات وابتكار حلول جديدة، تعتمد أحدث الوسائل الرقمية في إيجاد الحلول المبتكرة لصناعة مستقبل أفضل.

وقال العلماء إن حكومة دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والبرامج، الهادفة لدعم جهود تسريع الانتقال إلى المستقبل، بما يعزز أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف لضمان ريادة دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال صقل المهارات الرقمية وبناء أجيال بمهارات مستقبلية مختلفة.

وأضاف أن «الهاكاثون» الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الجهات الحكومية يركز على تعزيز مشاركة الطلاب في ابتكار الحلول الجديدة، والاستفادة من مهاراتهم في وتصميم ابتكارات علمية جديدة تدعم البرامج الحكومية، ومن خلال تأهيلهم لقيادة مسيرة الدولة التكنولوجية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية في صناعة مستقبل أفضل.

وسيعمل الطلبة بالتعاون مع عدد من المهندسين والفنيّين المختصين باقتراح وإيجاد حلول مبتكرة قائمة على أسس علمية لأبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المشاركة في الحدث من خلال جلسات عصف ذهني، وسيتم في نهاية «الهاكاثون» الإعلان عن أهم الأفكار والمشروعات التي تقدم بها طلبتنا واعتمادها كمشروعات بأسمائهم، وتسجيلها كبراءات اختراع وتنفيذها على أرض الواقع، بدعم من الجهات المشاركة في الهاكاثون.