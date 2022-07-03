منظومة لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن «الآمال العريضة والأهداف الطموحة التي نخطط لها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دعم وتمكين أجيال المستقبل والطلبة، خصوصاً المتفوقين منهم، وبما يتطلبه ذلك من مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان، وإعداد الأجيال بصورة تمكّنهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه، وتحقيق طموحاتهم، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن الاستثمار في الأجيال هو الضمانة الحقيقية لبناء المستقبل واستدامة مسيرتنا التنموية».

وقال سموه: «اعتمدنا منظومة لتكريم ورعاية الطلبة الأوائل من مختلف المناهج الدراسية في دبي، تقديراً لكل من اجتهد وسعى وعمل بجد، وسعياً لتلبية احتياجات الإمارة وأولوياتها المستقبلية من الكفاءات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتعظيماً لمعدلات التوطين، ومواءمةً مع التوجهات الوطنية للتنمية البشرية الإماراتية. هدفنا الأخذ بأيادي الطلبة لدفعهم إلى الأمام، ومنحهم الأمل الدائم لتبوؤ أفضل المراكز، والمثابرة من أجل الثبات.. فمسار التميز والنجاح لا يتوقف عند نقطة».

ويأتي التكريم تعزيزاً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تقدير وتكريم المتفوقين الأوائل من الثانوية العامة على مستوى الدولة، والعمل على اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة، وتوجيهها لقطاعات المستقبل، وتسخير الإمكانات في إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لتولي دفة قيادة مستقبل الدولة، وبناء صنّاع المستقبل.

ولأجل ذلك، تم استحداث منظومة موحدة لتكريم الطلبة من مختلف المناهج الدراسية في إمارة دبي، تمثل خريطة طريق لتحفيز طلبة الثانوية على الإبداع والتميز والابتكار، وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق طموحاتهم العريضة للمستقبل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نطلق اليوم شراكة حقيقية لمستقبل الخريجين والشباب، وتمكينهم من المنافسة، وجعل المواطن هو الخيار المفضّل في سوق العمل.. فبالعلم تنهض الأمم والمجتمعات، وبالعلم تزدهر الحياة ويسمو الإنسان. وهذا ما يدفعنا إلى الاستمرار في تطوير منظومة التعليم في دبي، وتقديم الأفضل لطلبة دبي من مواطنين ومقيمين، انطلاقاً من يقيننا بأن الاستثمار في العلم وإمداد الطلبة بالدعم والمعرفة اللازمة هو الأساس الذي يقوم عليه مستقبل الوطن».

كما وجّه سموه الشكر لكل أبٍ وأمٍ على جهودهم المستمرة، ودفعهم لأبنائهم للوصول إلى مراحل التفوق، وإلى كل معلمٍ ومربٍّ تربوي على تأديتهم الأمانة، وتقديرهم الرسالة، وبذلهم الجهود.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه منظومة تكريم أوائل الثانوية للإماراتيين والمقيمين في المدارس القائمة في دبي، الحكومية والخاصة، التي تقدم كلاً من المنهاج الوزاري، والأميركي، والبريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية، وذلك تقديراً لإنجازات طلبة الثانوية، والحث على التميز الأكاديمي عبر مختلف المناهج.

وستُكرّم الدفعة الأولى من الطلبة الأوائل في شهر سبتمبر المقبل، بعد استكمال نتائج المناهج المستهدفة.

وستصرف مكافآت مالية لـ50 طالباً من أوائل الثانوية في المناهج الرئيسة بإمارة دبي، إضافة إلى تقديم الرعاية الأكاديمية للإماراتيين، سواءً في الجامعات المحلية الخاصة أو من خلال الابتعاث إلى الخارج، إضافة إلى حصول الطلبة المقيمين المتفوقين على خصومات في أفرع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، وحصولهم على الإقامة الذهبية مع عائلاتهم.

حمدان بن محمد:

«المنظومة الجديدة هي شراكة حقيقية لمستقبل الخريجين والشباب، وجعل المواطن هو الخيار المفضّل في سوق العمل»

«رؤية محمد بن راشد أن الاستثمار في الأجيال ضمانة حقيقية لبناء المستقبل واستدامة مسيرتنا التنموية».

«سنواصل الاستثمار في بناء الإنسان.. ودعم الطلبة بكل أدوات المستقبل».

«نتوجه بالشكر إلى كل أبٍ وأمٍ ومعلمٍ ومربٍّ تربوي على جهودهم ودفعهم بالطلبة إلى مراحل التفوق».

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