مدارس خاصة في ابوظبي تمنح الطلبة إجازة أسبوع.. تبدأ من الاثنين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي، ذوي الطلبة بتعطيل الدراسة أسبوع كامل، تبدأ من الاثنين المقبل وحتى يوم الجمعة، ووصفت القرار بأنه إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى ان الإجازة تبدأ من 14 فبراير الجاري، فيما يعود الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية يوم الإثنين 21 فبراير.

وأوضحت المدارس، أنه على الرغم من وجود إعلان من السلطات أمس بأن الأماكن العامة يمكن أن تعود إلى طاقتها الكاملة اعتباراً من منتصف فبراير، إلا أن المدارس التي تطبق نموذج التعليم الهجين لا تزال تنتظر التوجيه من دائرة التعليم والمعرفة لمعرفة ما إذا كان بمكانها أيضاً العودة إلى طاقتها الكاملة في غضون ذلك، مشيرة إلى أنها سوف تتواصل مع ذوي الطلبة في حال حدوث أي تغييرات قد تطرأ على نظام التعلم خلال فترة الإجازة.

وأشارت المدارس إلى أن الطلبة بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم ملزمون بتقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بمدة صلاحية لا تزيد عن 96 ساعة، عند عودتهم للمدرسة في 21 فبراير الجاري، كما سيلتزم جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر، لافته إلى أن الطلبة بجانب الفحوصات المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضعون جميعا لفحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق، وذلك ما لم يحدث أي تغييرات في إجراءات دخول المدارس من قبل الجهات ذات الاختصاص، فيما سيستمر توفير خيار التعليم عن بعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك.



أكدت دائرة التعليم والمعرفة تحديدها التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، بألا يقل عن 175 يوما دراسياً في العام الدراسي الواحد، ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدم كل مدرسة تقويمها المدرسي قبل 8 أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة، في دليل سياسات المدارس الخاصة، أن المدارس ملتزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم المدرسي السنوي.

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