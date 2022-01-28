"المعرفة" تسمح للمدارس باستئناف حصص الرياضة والأنشطة وتعيد فتح المقاصف

المصدر: أمين الجمال - دبي:

سمحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة في الإمارة، باستئناف حصص الرياضة والتجمعات والرحلات والأنشطة اللاصفية وإعادة فتح المقاصف اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وجاء ذلك في قرار أصدرته الهيئة أخيراً، بعد فترة من توجيهها في إطار الإجراءات الاحترازية المحدثة والتدابير الوقائية، تعليق الرحلات المدرسية والتجمعات داخل المدرسة، مثل الطابور الصباحي والأنشطة الجماعية، بما في ذلك حصص التربية البدنية.

ولفتت الهيئة إلى أن جميع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي، تعمل على متابعة المعطيات والمستجدات الصحية حول جائحة «كوفيد 19» بشكل متواصل، استعداداً لاتخاذ أي إجراءات استباقية أو تدابير وقائية لازمة، وتحديثها، بما يضمن صحة وسلامة وجودة حياة المجتمع التعليمي، باعتبارها أولوية قصوى، منوهة على الطلبة والكوادر التعليمية الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» عدم الذهاب إلى المدرسة ، والعمل على توفير خيار التعلم عن بعد للطلبة الذين يعانون هذه الأعراض. ويمكن للطلبة العودة مجدداً إلى المدرسة بعد زوال أعراض الإصابة، دون حاجة إلى إجراء مسحة الأنف.

وكان 75 ٪ من الطلبة قد اختاروا العودة إلى نموذج التعلم وجهًا لوجه مطلع العام الدراسي الجاري، مقارنة مع ـ 50٪ في نفس الشهر من العام الدراسي الذي سبقه، ما أكد ثقة أولياء الأمور المتزايدة في إجراءات الصحة والسلامة، وفي التزام مدارس أبنائهم بتطبيقها في البيئة المدرسية.

وبحسب نتائج استبيان منهجي نفَّذته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في وقت سابق من العام الحالي وشارك فيه ما يقارب 75 ألف ولي أمر، فإن 89٪ من أولياء الأمور قالوا إن أطفالهم يشعرون بالأمان في المدرسة.

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