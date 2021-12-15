"الإمارات للتعليم المدرسي" تنفي صحة الجداول الدراسية المتداولة حالياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نوهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجداول الدراسية المتداولة حالياً غير صحيحة.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل مع كافة شركائها من أجل الإعلان عن آلية تطبيق القرار الحكومي الخاص بتغيير أيام الإجازة.

وفي هذا السياق بينت المؤسسة أن ما يتم تداوله من جداول دراسية خلال الفترة الحالية عارية عن الصحة وسيتم الإعلان قريبا عن آلية تطبيق القرار المشار إليه.

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