"مدارس حكومية" تقنن استخدام الطلبة للحاسب الآلي وخدمات الانترنت

المصدر: وجيه السباعي - دبي

وضعت إدارات مدارس حكومية قواعد وضوابط يجب على الطلبة اتباعها عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي والبريد الالكتروني وخدمات الانترنت بما يتفق مع اللوائح التنظيمية للدولة ومؤسسة الامارات للتعليم المدرسي.

وعممت المدارس على الطلبة ضرورة الإبلاغ عن الأعطال الفنية للجهاز الوزاري عن طريق التواصل مع الدعم الفني، واستخدام المعلومات المفيدة من على شبكة الانترنت التي تثري العملية التعليمية، والمحافظة على الأجهزة من الفقدان أو السرقة، المحافظة على أمن الأجهزة من خلال استخدام كلما مرور قوية، توحيد نظام تشغيل التطبيقات بانتظام وعدم تعطيل أي حماية أمنية تم تثبيتها مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية.

ومن القواعد أيضاً عدم تنزيل أي برامج تجارية محمية بحقوق الطبع والنشر من دون ترخيص، وعدم تداول أو نشر أي محتوى مخالف، وتجاهل الرسائل من مصادر غير موثوقة، واستخدام محركات البحث الآمنة وضرورة الإبلاغ عن الاختراقات لحسابات الطلبة، واستخدام تقنية التحقق الثنائي أي كلمة المرور والبصمة لكي يتمكن الطالب من الولوج إلى حساباته.

وتضمنت الضوابط استخدام الاجهزة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، واستخدام المنصات والبرامج التعليمية الخاصة بالوزارة، وعدم نشر أي تعليقات غير لائقة عن الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، ومنع تصوير أو نشر مقاطع فيديو عن الطلبة أو العاملين من دون أخذ موافقتهم الصريحة، والتأكد من مصدر الروابط قبل الضغط عليها، والتوقف عن مشاركة المعلومات الشخصية، ومنع القيام بأي تصرف يخالف لائحة السلوك مثل التنمّر بأنواعه المختلفة، وإلزامية إحضار جهاز الحاسب الآلي خلال التعلّم الحضوري.

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