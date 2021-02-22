4 أبريل بداية إجازة الربيع للمعلمين في المدارس

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن إجازة الربيع (إجازة الفصل الدراسي الثاني) ستبدأ في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع في 28 من مارس المقبل، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي.

وأوضح التقويم أن إجازة الربيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة إما لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، حسب كل إمارة والتواريخ الموضحة، أو أسبوعين متصلين، وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

وأشارت المؤسسة في تعميم أصدرته، أمس، إلى أن تدريب المعلمين سيكون عبارة عن أسبوع يتم تنفيذه خلال الفترة من 28 مارس حتى الأول أبريل المقبل.

وتستهدف فعاليات أسبوع التدريب 37 ألفاً من الكوادر التعليمية بالميدان التربوي، ومنهم قيادات مدرسية، وذلك بشكل افتراضي عبر استخدام برنامج مايكروسوفت تايمز ومنصة التدريب الإلكترونية learning curve.

ويتولى أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية أو المدربون نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون إلى أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة، وتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً في مهارات التدريب المتقدم.

وتعد مواصلة تطوير قدرات كوادر الميدان التربوي الضمانة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ذات الصلة بملف التعليم، لذلك حرصت المؤسسة على الذهاب لأبعد مدى في تطوير كفاءة ومهارة أعضاء الميدان التربوي، فهم القادة في الميدان، وعلى عاتقهم تقع مسؤولية ترجمة فكر ورؤية وزارة التربية والتعليم والمؤسسة على أرض الواقع، واستلهام الأولويات الوطنية التي عولت في مضامينها على جودة المخرجات التربوية وتنافسيتها.

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