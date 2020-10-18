طلبة «الهجين» ينتظمون في مدارس الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

يتوجه طلبة التعليم المباشر والهجين إلى مدارسهم، اليوم، بنسبة 100%، في المرحلة الرابعة من مراحل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وأكدت إدارات المدارس اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إجراء فحوص «كوفيد-19» للطلبة الذين تجاوزت أعمارهم 12 عاماً.

وقالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن فرقها الميدانية تعمل على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في مدارس الإمارة، بدءاً من محطات التعقيم، ووصولاً إلى تقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية، وتثبيت الملصقات الأرضية للحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، بما يضمن توفير تجربة تعليمية آمنة، إضافة إلى إجراء فحص «كوفيد-19» للطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس.

وأضافت أنها ألزمت إدارات المدارس الخاصة بإجراءات احترازية في حال حضور طالب مريض إليها، أو إذا شعر بالمرض، أو ظهرت عليه أي أعراض متعلقة بفيروس «كوفيد-19»، أهمها عدم السماح له بدخول الحافلة المدرسية، أو مبنى المدرسة، وعزله، وإرساله إلى العيادة المدرسية في حال ظهرت عليه الأعراض خلال ساعات الدوام المدرسي.

وأكدت الهيئة ضرورة بقاء الطالب في المنزل إذا شعر بالمرض، أو بأحد أعراضه (ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الجاف، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال والقيء، والصداع، والطفح الجلدي، وألم الصدر)، أو إذا خالط شخصاً مصاباً، لافتة إلى أن البقاء في المنزل أفضل ما يمكن فعله للحد من انتشار الفيروس.

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