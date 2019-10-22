"التقنية" أول مؤسسة في الدولة تمنح أساتذتها شهادة "المعلم الرقمي" العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت كليات التقنية العليا العمل على منح أعضاء الهيئة التدريسية العاملين لديها شهادة "المعلم الرقمي – eTeacher"، الصادرة عن "بلاك بورد" العالمية، وذلك كأول مؤسسة تعليمية في الدولة تمنح هذه الشهادة العالمية لأساتذتها، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم التكنولوجية، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية دمجها في التعليم وتطوير تجربة تعليم رقمية تتلاءم مع بيئة التعليم التطبيقي المتطورة وفق استراتيجية "الجيل الرابع" لكليات التقنية العليا، ويأتي منح هذه الشهادة في إطار الشراكة التي وقّعتها الكليات مع بلاك بورد العالمية، التي حملت العديد من مجالات التعاون الهادفة الى دعم التحول الرقمي المؤسسي في الكليات.

وأفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأن الكليات عقدت شراكات مختلفة لدعم منظومتها التعليمية تكنولوجياً، وتحقيق التحول الرقمي للحرم الجامعي، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية "الجيل الرابع"، التي تعكس الرؤى الوطنية في إعداد الكفاءات للمستقبل وتمكينهم من تأسيس مشروعاتهم الخاصة، خصوصاً المشروعات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة بما يدعم التنمية الاقتصادية، منوهاً الى أن هذه الرؤى والأهداف يعتمد تحقيقها بشكل كبير على كفاءة الكوادر التدريسية، خصوصاً أن الكليات تحرص على استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية ممن يتمتعون، الى جانب كفاءتهم الأكاديمية، بالخبرة المهنية دعماً للتعليم التطبيقي، وتولي أهمية لجانب التطوير المهني المستمر لمتابعة المستجدات.

وأضاف أن الكليات أول مؤسسة تتوجه نحو منح أساتذتها شهادة "المعلم الرقمي"، بما سيمثل إضافة نوعية لهم، خصوصاً كون هذه الشهادة تصدرها بلاك بورد العالمية وتقدم وفق مستويات تأهيلية مختلفة في إطار برنامج "المعلم الرقمي"، وقد أعلنت الكليات عن هذا التوجه بالملتقى السنوي، في أغسطس الماضي، مع بداية العام الأكاديمي الحالي 2019 / 2020، وقد تم البدء فعلياً في إلحاق أولى الدفعات للحصول على هذه الشهادة من منتصف أكتوبر الجاري، مشيراً الى أن هناك معايير وشروطاً محددة للملتحقين ببرنامج "المعلم الرقمي" لضمان استفادتهم وقدرتهم على تلبية متطلبات كل مستوى في هذه الشهادة، مؤكداً أن هذا التوجه على مستوى إعداد المعلمين وتمكينهم من التكنولوجيا الحديثة، هو جزء من خطة متكاملة للكليات تضع من خلالها أسساً ثابتة استعداداً للمستقبل، ولضمان التعامل الناجح مع التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.

من جانبه، قال نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا لشؤون تكنولوجيا التعليم، الدكتور جهاد مهيدات، إن شهادة "المعلم الرقمي" ستمكن الأساتذة من التمتع بالمهارات التكنولوجية وكيفية دمجها في التعليم، وتطوير تجربة التعلم الرقمية، بما يدعم التطوير المهني للمعلمين، وتمكنهم من تعزيز النجاح الطلابي، كما تقدم تدريباً بمعايير عالمية، فهي شهادة صادرة من "بلاك بورد" كجزء من برنامج "المعلم الرقمي"، ولهذا البرنامج ثلاثة مستويات معتمدة تراوح بين "المشارك" وصولاً الى "الخبير".

وأشار إلى أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ برنامج "شهادة المعلم الرقمي" لأول دفعة من أعضاء الهيئة التدريسية، البالغ عددهم 15 أستاذاً، ممن تم اختيارهم وفق شروط ومعايير محددة تضمن استفادتهم وتحقيق التطور المهني المطلوب، حيث يشترط تمتعهم بخبرة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس، والعمل سنة على الأقل في كليات التقنية العليا، والمشاركة الفاعلة في برامج وأنشطة التطوير المهني في الكليات، خصوصاً المتعلقة بإدماج التكنولوجيا في التعليم، وكذلك القدرة على الالتزام بدراسة متطلبات هذه الشهادة، وغيرها من الشروط التي تضمن استفادة الملتحقين من هذه الفرصة التي تمنحها الكليات لهم.

ويتضمن برنامج شهادة "المعلم الرقمي" ثلاثة مستويات، كل مستوى منها يتضمن ما يعادل 40 ساعة تدريس و110 ساعات تعلم شخصي، وفي المرحلة الأولى سيكمل المشاركون الدورات الثلاث، ليتم تأهيلهم كمدربين لأقرانهم في الكليات.