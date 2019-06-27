خلال زيارته طالب حادثة التنمر.. "الشارقة للتعليم" يؤكد رفضه لأي ممارسات خارج إطار منظومة التعليم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

زار وفد من مجلس الشارقة للتعليم منزل الطالب الذي تعرض للتنمر من قبل زملائه في الحافلة المدرسية، وذلك برئاسة عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم سعيد مصبح الكعبي وحضور أمين عام مجلس الشارقة للتعليم محمد الملا، ومدير أدارة الطفولة المبكرة مريم الشامسي، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته.

وشدد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رفضهم لأي ممارسات سلوكية أو لفظية خارج إطار منظومة القيم والعادات والتقاليد، مشيرا إلى أن المجلس يتابع عن كثب مجريات الواقعة والإجراءات القانونية حيال الحادثة ويرفضها رفضا قاطعا.

وثمن اهتمام واستجابة وزارة التربية والتعليم وجهودها الحثيثة في الحد من انتشار العنف والتنمر داخل المدارس،الى جانب وجود عقوبات تفرض على الطلبة الذي يمارسون هذه السلوكيات السلبية والتي يتم تحديدها وفق لائحة السلوك التابع للوزارة، وتحدث الدكتور الكعبي عن حملة "الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر "التي نفذتها المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وشاركت فيها أكثر من 20 جهة محلية واتحادية " بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات.

وحث الدكتور الكعبي على ضرورة تنمية مهارات الطلبة وإشراكهم في أنشطة اجتماعية ورياضية وتطوعية، ورفع سقف الوعي بين فئات المجتمع والتواصل المستمر بين المدرسة والمنزل للوقوف على أي مؤثر سلبي في بدايته، وتقديم برامج وقائية علاجية على مستوى المدارس، والتركيز على استثمار أوقات الفراغ وتعزيز الجانب الديني.

وقال أمين عام مجلس الشارقة للتعليم محمد الملا إن الزيارة تأتي في سياق دور المجلس ودعمه للمنظومة التعليمية وسيرها بالشكل الصحيح ،مشددا على متابعة ووقوف المجلس على ملابسات الواقعة وعدم تهاونهم في مثل هذه الاحداث التي تؤثر على الميدان التعليمي بشكل سلبي ،وتطرق الى بعض البرامج التي ينفذها المجلس كمشروع ركائز الذي يعزز السلوكيات الإيجابية ويحارب الظواهر السلبية كالعنف والتنمر في المحيط المدرسي ، معتبرا الشأن التعليمي شان مجتمعي وأن على الجميع التعاون والتعاضد من أجل توفير بيئة امنة ومستقرة للطلبة .

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة تنمر قام بها مجموعة من الطلبة بحق زميلهم داخل حافلة مدرسية في كلباء بالشارقة استياء وحفيظة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع معتبرين هذه السلوكيات فردية ودخيلة على مجتمعنا.