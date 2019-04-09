مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة جميلة المهيري

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، برئاسة وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وذلك بهدف دعم جهود المؤسسة في تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، والنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وسيركز المجلس، خلال المرحلة المقبلة، على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية، وصولاً لمنظومة تعليمية متكاملة، تسهم بالارتقاء بمخرجات التعليم ليواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

ويضم المجلس في عضويته: رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، محمد خليفة المبارك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بالهول، والرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، الدكتورة رجاء عيسى القرق، والمدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، نجلاء أحمد المدفع، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن المؤسسة الاتحادية للشباب.

وتم إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفق صلاحيات مستقلة لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية، وذلك بهدف توفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم، بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر.

- المؤسسة تقترح التشريعات الخاصة بتطوير برامج التعليم

في المدارس الحكومية.