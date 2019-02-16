100 ألف درهم لأفضل 5 مشروعات طلابية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

رصدت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ راﺷﺪ ﻟﻸداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ جوائز بقيمة 100 ألف درهم لأفضل خمسة مشروعات طلابية مشاركة في معرض الصنّاع «ميكر فير دبي 2019»، الذي سينطلق في 26 فبراير الجاري، ويستمر ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه أكثر من 150 مبتكراً من مختلف الفئات العمرية، من 20 دولة، حسب اللجنة المنظمة، التابعة للمؤﺳﺴﺔ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أخيراً، في مقر المؤﺳﺴﺔ في دبي، للإعلان عن أجندة وفعاليات المعرض.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام في المؤسسة، الدكتور جمال محمد المهيري: «دأبت المؤسسة على تسخير جهودها في تحويل الابتكار إلى ثقافة مجتمعية، باعتباره من أبرز الأدوات لتطوير الأداء، وتعزيز التنافسية الدولية لتحقيق مراتب متقدمة في مجالات الابتكار والإبداع، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال توفيرها فرصاً حقيقية للمبدعين والمبتكرين، عبر معرض الصناع، لتتيح لهم إيصال ابتكاراتهم للمؤسسات الرسمية، والرعاة، والمستثمرين، والشركات المهتمة».

وقالت رئيس قسم الابتكار في المؤسسة، رئيس اللجنة الفنية، مروة إبراهيم صحراوي: «شكلنا لجنة تقييم تعنى باختيار أفضل خمسة مشروعات مشاركة، يسبقها التصويت على أفضل 10 مشروعات من قبل الجمهور، ورصدنا جوائز بقيمة 100 ألف درهم، للمشروعات الفائزة، إضافة إلى رعايتها وتبنّيها من الجهات الرسمية أو المؤسسات التي تعنى بالابتكار».