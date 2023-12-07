البرتغال: حدث بالغ الأهمية

أكدت وزيرة الدولة للطاقة والعمل المناخي في البرتغال، آنا فونتورا جوفيا، أن مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28» حدث بالغ الأهمية، إذ يأتي في اللحظة المناسبة في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب للتقدم في الاتجاه الذي نحتاج إليه عالمياً، معبرة عن ثقتها بإمكانية مغادرة مؤتمر الأطراف وسط شعور بالإنجاز.

وقالت جوفيا في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركتها في المؤتمر: «أعتقد أننا جميعاً ندرك أن هذه هي اللحظة الحاسمة للعمل، وهذا هو شعار مؤتمر الأطراف بنسخته الحالية، لافتة إلى أهمية التحرك السريع والعمل الجماعي».

وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة البرتغالية، أهمية تفعيل الصندوق العالمي للمناخ الخاص بالخسائر والأضرار، الأمر الذي تم خلال «كوب 28»، مشيدة بالتعهدات التي قدمت لهذا الصندوق من العديد من الدول، والتي تظهر إمكانية وقوة العمل معاً.