هولندا: لحظة تاريخية

أكدت وزيرة المالية الهولندية، سيغريد كاغ، أهمية فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، ودوره في العمل على تأمين التمويلات الضرورية واللازمة لمشروعات المناخ بهدف الانتقال من مرحلة ملايين الدولارات إلى نادي التريليونات.

وقالت كاغ، في تصريحات لـ«وام» على هامش مشاركتها في «كوب 28»: «أعتقد أن هذا المؤتمر مهم جداً ليس فقط من ناحية البيانات والعلم الذي نمتلكه حول تأثيرات التغير المناخي، لكن لأننا نعيش في لحظة تاريخية يمكننا فيها طي الصفحة السابقة والعمل معاً من أجل المصلحة العامة للجميع».

وأضافت: «قد نكون متأخرين بشكل كبير في تحقيق الأهداف والتوقعات، لكن هناك إرادة سياسية كبيرة، ولدينا الآن الخبرة وجميع الأطراف المعنية على متن طاولة واحدة في (كوب 28)»، مشيرة إلى أن يوم التمويل الذي عقد ضمن أجندة فعاليات المؤتمر، هو يوم مهم للغاية.