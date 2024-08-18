«كوادر» تطرح وظائف للمواطنين في جهات حكومية وخاصة

أتاحت منصة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين في خمس جهات حكومية وخاصة، سعياً منها لتوظيف الشباب ودعم الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وطرحت دائرة المالية في عجمان ثلاث وظائف منها «إداري قواعد بيانات رئيسي» بدوام كامل دون خبرة سابقة، على أن يختص بتخطيط وتصميم قواعد البيانات وفقاً لاحتياجات الأنظمة المالية والتوجهات الاستراتيجية، وتنفيذ نظام مراقبة فعّال لمتابعة استخدام الأنظمة، مع التركيز على تحليل نماذج الاستخدام والتصرفات غير المألوفة، ودراسة التقنيات المستخدمة وضمان توافقها مع متطلبات مشاريع التطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى تخطيط للاحتياجات المستقبلية وتوسيع البنية التحتية لضمان استدامة الأنظمة.

وتمثلت الوظيفة الثانية بالدائرة في «مطور نظم معلومات رئيسي»، الخبرة أربع سنوات، وتتمثل مهام الوظيفة في دراسة ومساعدة المستخدمين على تعريف احتياجاتهم الفنية وترجمتها إلى أنظمة وبرامج وتقارير وغيرها لميكنة أعمالهم اليومية إلكترونياً، وتصميم وتجربة وصيانة الأنظمة وكتابة النصوص والوحدات البرمجية اللازمة لتطوير هذه الأنظمة، وتنصيب وإعداد الأنظمة والبرامج للمستخدمين وتوفير الدعم الفني والتدريب ومواد التدريب عند الحاجة وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة أخطاء الإدخال أو أخطاء النظام، وإعداد وتقييم الوثائق الفنية التقنية وأدلة المستخدمين اللازمة لمختلف الأنظمة.

وطلبت الدائرة وظيفة «مراقب مالي» دون خبرة مشروطة، على ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاماً، فيما تتمثل مهام الوظيفة في متابعة تنفيذ النظام المالي الموحد لحكومة عجمان في الدوائر الحكومية، والمشاركة في تطويره كلما اقتضى الأمر، وتجميع البيانات والتأكد من صحتها وإعداد التقارير والتوصيات المطلوبة من القسم ورفعها للمسؤول المباشر، ومتابعة ملاحظات جهاز الرقابة على الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم بشأنها، ومتابعة تسجيل العمليات المالية لدى الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم بشأنها.

وطرحت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وظيفتين؛ الأولى «رسام معماري» للخريجين الجدد من تخصص الهندسة المعمارية، ليتولى مهام إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية للمشاريع الخاصة بالبلدية، ومراجعة وإدخال الرسومات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية في نظام GIS، والتأكد من مطابقتها الإحداثيات المعتمدة لدى البلدية، وإعداد رسومات تفصيلية لتوضيح حجم إنجاز العمل.

كما طرحت أيضاً وظيفة «فني مختبر مواد بناء» للخريجين الجدد من تخصص هندسة/جيولوجيا، فيزياء، كيمياء، وتتمثل مهامه في إجراء الفحوص حسب المواصفات الدولية والمحلية المتبعة لمواكبة أرقى المواصفات العالمية، وتقسيم العينات وتوزيعها وتخزينها للتخلص منها حسب الإجراءات المتبعة في المختبر لضمان جودة الفحص، والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة في المختبر من خلال التأكد من صيانتها ونظافتها ومعايرتها لضمان استمرارية عملها، إضافة إلى المشاركة في ضمان السلامة المهنية لعدم وقوع حوادث وإصابات مهنية.

وجاء من بين الوظائف المتاحة عبر منصة كوادر «خبير حوكمة» لدى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، وذلك في تخصص إدارة الأعمال بخبرة تراوح بين 7 و12 عاماً، على أن تتمثل المهام في إعداد وتطوير السياسات والإجراءات التي تتضمن معايير الحوكمة، ومراجعة وتحديث السياسات الحالية المرتبطة بالحوكمة وضمان مواكبتها لأحدث المعايير والتشريعات، والمراجعة والتدقيق على كل الأنظمة الإدارية وتقييم مدى تطبيق مبادئ ومفاهيم الحوكمة على المستويات كافة.

بدورها، طرحت دائرة التنمية الاقتصادية وظيفة «مدير قسم التخطيط الاقتصادي»، على أن يتولى مهام المشاركة في إعداد مشاريع السياسات الاقتصادية للإمارة، والمشاركة في إعداد الدراسات واقتراح السياسات الاقتصادية لدعم النمو في اقتصاد الإمارة، والمشاركة في إعداد الخطط الاقتصادية.

وعرضت منصة كوادر وظيفة مرشدة اجتماعية بمدرسة الشويفات الدولية في عجمان، براتب يراوح بين 6500 و8000 درهم، على أن تتولى تقديم المشورة والتوجيه للطلاب في المدرسة، ومراقبة السلوكيات التي تحتاج إلى تعديل.