تكريم 3 مؤسسات خاصة أكثر تميّزاً في التوطين

كرّمت لجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ثلاث مؤسسات إماراتية تتبع القطاع الخاص، هي «ماجد الفطيم للتجزئة ـ كارفور»، و«بوابة الإمارات للخدمات الأمنية»، لتميّزهما في إحلال وتوطين الوظائف في دولة الإمارات، كما تم تكريم «المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة» ضمن الشركات المتميزة في التوطين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثامن للجنة الذي عُقد أخيراً في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور.

وأثنى وزراء العمل في دول مجلس التعاون على التجربة الإماراتية في مجال التوطين، وتحديداً برنامج «نافس» الذي يستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، عبر تقديم حزمة من الحوافز والمنافع للعاملين وأصحاب العمل، إضافة إلى تسليح المواطنين العاملين بالمهارات والتأهيل المطلوب للانخراط في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم رؤية الدولة للـ50 عاماً المقبلة.

• وزراء العمل في مجلس التعاون أثنوا على التجربة الإماراتية في مجال التوطين.