السجن والغرامة لموظف سرق «كروت شحن» بـ 15 مليون درهم

المصدر: إعداد : محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 14 مليوناً و759 ألفاً و475 درهماً بحق تنفيذي مبيعات (خليجي)، في إحدى الشركتين المزودتين لخدمات الاتصالات، بتهمة سرقة 244 ألف بطاقة تعبئة رصيد، قيمتها تصل إلى نحو 15 مليون درهم، اشترى بها أغراضاً فارهة، منها سيارة «بنتلي»، وأهدى معظمها إلى زوجته وأبنائها من زوجها السابق.

وقال مستشار قانوني في المؤسسة المجني عليها، إن المتهم يتولى مهام أمين مستودع في أحد مراكز أعمال المؤسسة، ومن مهامه استلام بطاقات الشحن التالفة من الزبائن، والتأكد من عدم استخدامها، ثم تبديلها لهم ببطاقات جديدة.

وتابع أن من ضمن مهامه طلب بطاقات تعبئة الرصيد من المستودعات الرئيسة، بعد جرد وتحديد كمية البطاقات الموجودة لديه في الفرع، لافتاً إلى أن قسم التدقيق الداخلي اكتشف أن المتهم طلب كمية كبيرة من البطاقات لاستبدالها لمصلحة عملاء، بدعوى أن بطاقاتهم تعرضت للتلف، وبمقارنة الكمية التي طلبها، تبين أنها تفوق كثيراً العدد المطلوب من الفروع وأشار إلى أنه تم التدقيق على البطاقات التي طلبها، وتبيّن عدم إلغاء بديل لها، وأن قيمتها تقدر بنحو 14 مليوناً و759 ألف درهم، فتم استدعاؤه للتحقيق، ولم يكن لديه مبرر، وادعى أنه استبدلها، ووضع التالف في كراتين، وتركها في ممر بالفرع، لكن بالفحص لم يتم العثور على أي كراتين، ثم ادعى أن قسم الإدارة بالفرع تخلص من تلك الكراتين. فتم فتح بلاغ بالواقعة، وبمجرد إبعاد المتهم عن تلك الوظيفة، تراجع معدل الطلب على البطاقات المستبدلة بنسبة 90%، كما تبين أن المتهم الذي يتقاضى شهرياً نحو 17 ألف درهم، وليس لديه دخل آخر سوى الوظيفة، يمتلك سيارة من نوع «رانج روفر» حديثة بلوحة مميزة جداً، فضلاً عن سيارتين من طرازي «بنتلي» و«نيسان باترول» حديثتين، ويرتدي ساعة «رولكس» لا يقل سعرها عن 100 ألف درهم.

وقال طليق زوجة المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه رزق من زوجته السابقة بثلاثة أبناء، وعلم أن المتهم اشترى لابنيه من زوجته السابقة رقمي هاتف مميزين، وكان يشحن لهما أسبوعياً الرقمين ببطاقات شحن، وأخبراه بأنه يحمل في سيارته كمية كبيرة من بطاقات التعبئة، كما أقرت زوجة المتهم بالمثل، وأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف في انتظار تحديد التهم.

- المتهم سرق 244 ألف بطاقة تعبئة رصيد من مستودع الشركة.

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