المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■■ إذا اختار أحد شخصاً بعينه ليستفيد من بوليصة التأمين على الحياة الخاصة به، فهل تصبح عوائد التأمين جزءاً من الميراث بعد وفاة هذا الشخص، أم أنها تعطى للمستفيد فقط؟

(د.م)

■للإجابة عن سؤالك، أود أن أشير إلى أن قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1995 وتعديلاته يحكم العلاقة بين شركة التأمين والمستفيد. وتنص المادة 1050 من القانون على ما يلي:

يجوز للمؤمن عليه أن ينص على أن المبلغ المؤمن عليه يدفع للأشخاص المحددين في العقد أو أن يرشحهم في وقت لاحق.

إذا كان التأمين قد تم لصالح الزوج/‏‏‏ الزوجة أو أبنائه، أو أحفاده، أو ورثته، يكون المبلغ المؤمن عليه موجهاً إلى أولئك المؤهلين فعلياً عند وفاة المؤمن له، أما إذا كان الورثة هم المستفيدون، فيقسم المبلغ المؤمن عليه عليهم حسب حصصهم في الميراث».

وتنص المادة 1055 من القانون نفسه على أنه «لا يتم إدراج المبالغ المتفق عليها عند وفاة المؤمن عليه في تركاته».

وهكذا، يمكن لورثة الشخص أن يتقاسموا عوائد وثيقة التأمين فقط إذا كان كل منهم مستفيداً.

وإذا كان اسم وريث واحد فقط هو المستفيد، يحق له أن يأخذ المبلغ كاملاً، بغض النظر عن تطبيق حقوق الورثة الآخرين. وتأكيد وجهة النظر المذكورة أعلاه هي أوامر المحكمة العليا، التي تنص على أن المستفيد هو الشخص الذي سيتم نقل مبلغ التأمين إليه بعد الوفاة. وأثر تحديد المستفيد هو أن المستفيد سيحصل على المال مباشرة، ويخضع تحديد هوية المستفيد لسلطة المحكمة التقديرية.