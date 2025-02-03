شراكة استراتيجية بين «M42» و«الخدمات الطبية» في البحرين

أعلنت «M42» الطبية العالمية عن شراكة استراتيجية مع «الخدمات الطبية الملكية» في البحرين، تجسد رؤيتهما المشتركة لتطوير الرعاية الصحية، والارتقاء بجودتها في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لجهود دائرة الصحة في أبوظبي لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، استناداً إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في هذا المجال.

ووقعت «M42» مذكرة التفاهم الأولى مع «الخدمات الطبية الملكية»، لتوفير عمليات زراعة القلب والرئة للمرضى من البحرين، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة).

وسيقوم «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وهو جزء من مجموعة «M42»، بدور حيوي في تقديم الخدمات المتخصصة، من خلال مركز زراعة الأعضاء في «كليفلاند كلينك أبوظبي».