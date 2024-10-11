«دبي للأمن الإلكتروني» يقدم 950 خدمة معتمدة بالحوسبة السحابية لـ 100 جهة حكومية

يقدم مركز دبي للأمن الإلكتروني، 950 خدمة معتمدة بمجال الحوسبة السحابية لـ100 جهة حكومية.

وأوضح المركز، في هذا الصدد، أن عدد المزودين المعتمدين لخدمات الحوسبة السحابية بلغ 17 جهة، فيما بلغ عدد مراكز البيانات التي تستضيف الخدمات السحابية 20 مركزاً داخل دولة الإمارات، وعدد مراكز تزويد الخدمات السحابية قيد الاعتماد النهائي 42 مركزاً.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز، يوسف حمد الشيباني: إن جهود المركز تندرج ضمن رؤية شاملة لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، بما يعزز ازدهارها الاقتصادي، ويضمن مواكبتها للتقدم التكنولوجي، وريادتها العالمية، عاصمة للابتكار والحداثة وصنع المستقبل.

وأكد أهمية حماية الفضاء الإلكتروني للإمارة، وترسيخ مفاهيم مجتمع واقتصاد المعرفة، ودعم الجهات الحكومية والقطاعات المختلفة فنياً واستشارياً، لمساعدتها على تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الأمن الإلكتروني، لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في كل المجالات.