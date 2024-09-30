شرطة أبوظبي تكرم المترجمين المتميزين في يوم الترجمة العالمي

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم الترجمة العالمي والذي يصادف 30 سبتمبر من سنوياً تقديرًا لمهنة المترجم واحترافيته بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجيتها التطويرية وقانون تنظيم مهنة الترجمة.

وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المترجمين المتميزين في شرطة أبوظبي، مشيداً بجهودهم في تحقيق تطلعاتها نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.

وأوضح أن احتفالية شرطة أبوظبي باليوم العالمي للترجمة تأتي من منطلق تقديرها لجهود المترجمين ودورهم الرئيس في مد جسور التواصل مع شعوب العالم، والتقريب بين الدول والشعوب والثقافات وجهودهم المتميزة في إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني باحترافية كبيرة.

وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن مركز الترجمة يسعى لتطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين بمقومات النجاح الريادية، من خلال تشجيع المترجمين وتحفيزهم والتعاون مع المتعاملين من مختلف الجنسيات ويسعى إلى الوصول للاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتضمن الحفل عرض فيديو قصير عن مهام مركز الترجمة والذي يهدف إلى تقديم خدمات الترجمة الاحترافية، وتحقيق الريادة من خلال الاستخدام الأمثل للمؤهلات والكفاءات في مجالات الترجمة الأمنية والشرطية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الترجمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، والسعي لتحقيق العديد من الانجازات منذ افتتاحه.

وأكد الرائد حامد محمد البلوشي مدير مركز الترجمة بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن خدمات المركز تشمل الترجمة التحريرية القانونية للاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية والمواد العلمية، والقيام بأعمال الترجمة الفورية للمؤتمرات والاجتماعات للوفود الرسمية، والإشراف على إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الجدد، والتنسيق مع الجهات الداخلية لمترجمي لغة الإشارة إلى جانب جهوده في ترجمة لغات عدة ، وتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل .

ولفت إلى أن الاحتفالية بيوم الترجمة تاتي تجسيدًا لاستراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات بالتركيز على تعزيز مهارات المنتسبين في التواصل مع أفراد المجتمع وتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.

وأوضح بأن المركز حقق منذ 2023 وحتى سبتمبر 2024 العديد من الإنجازات ، حيث بلغ عدد طلبات الترجمة التحريرية 444 طلباً، بما يقارب 15191 صفحة وأكثر من 3 ملايين كلمة في مجالات متنوعة مثل ترجمة البحوث والدراسات العالمية والعقود ومذكرات التفاهم ووثائق التميز والدورات العملية والترجمات التقنية ، وغيرها من مشاريع الترجمة التحريرية. وبلغ عدد طلبات الترجمة الشفهية 295 طلباً ، خلال 2795 يوماً وبواقع 22360 ساعة عمل ، كما تم تنفيذ 7 دورات ضمن مشروع التحضير لاختبار الايلتس ، استفاد منها 116 منتسباً .

وذكر بأن أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أطلقت في عام 2022 مشروع "تعليم اللغات “ بمركز الترجمة لمنتسبي شرطة أبوظبي ،بهدف اثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع . و شمل دورات باللغات العبرية والألمانية والفرنسية ،لإكساب المشاركين مهارات اللغة حتى المستوى فوق المتوسط حسب المعيار الأوروبي، و مهارات التواصل الفعال لأغراض العمل، وربط مخرجات برنامج اللغة التخصصي مع المتطلبات اللغوية لوظيفة رجل الشرطة.

وأشار إلى أن مشروع تعليم اللغات يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لمنتسبي شرطة أبوظبي من ضباط وأفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد والجامعات المتخصصة باللغات ، ومعلمين ذوى كفاءة أكاديمية عالية في مجال اللغات العبرية والألمانية وفاء بالمتطلبات الاساسية التي تمكن الدارسين من استخدام تلك اللغات بفعالية فى مجالات الشرطية التخصصية في العمل.

وأوضح انه ، ومنذ عام 2023 وحتى سبتمبر 2024 تم عقد 6 دورات باللغة الايطالية شارك فيها 66 منتسباً، و 13 دورة باللغة العبرية بمشاركة 175 منتسباً، و8 دورات باللغة الالمانية بمشاركة 73منتسباً ، وشارك 75 منتسباً في 11دورة عقدت باللغة الفرنسية.