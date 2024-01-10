نزاع يحرم أماً حاضنة من عطلة صيفية

قدمت أم حاضنة طلب سفر مع ابنتها إلى المحكمة الابتدائية الشرعية في دبا الفجيرة، وذلك لقضاء إجازة صيفية مع بعضهما لمدة 28 يوماً، فيما اعترض وكيل المدعي عليه (الأب)، بحجة أنه محروم من رؤية ابنته على الرغم من أن لديه حكماً بالرؤية والمبيت، ويحضر من منطقة أخرى من أجل رؤيتها، مطالباً بأن تكون ابنته المحضونة بصحبته خلال سفر والدتها في الإجازة، واسترجاعها عند عودتها.

وصممت الأم الحاضنة على طلبها، مستندة إلى حق المحضونة بالترفيه والسياحة خلال العطلة الصيفية، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يقف والدها عائقاً أمام سفرها، فيما أعطت المحكمة الإذن للأم بالسفر مع المحضونة ابنتها، لقضاء الإجازة الصيفية لمدة 28 يوماً مع إلزام الأب، تسليم جواز سفر الابنة إلى الأم الحاضنة، وإلزامها إرجاعه له عند عودتها من السفر.

إلا أن والد المحضونة قام بإيداع تظلم في مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة، التمس فيه إعادة النظر في القرار الصادر بتسليمه جواز سفر ابنته، والقضاء بإلغائه، لأسباب واردة في لائحة تظلمه.

من جانبها، قضت محكمة الاستئناف بأن تساير محكمة أول درجة في قضائها وصحة فهمها وتحصيلها وتقدير الأدلة التي استند إليها الحكم المستأنف في قضائه وصحة النتيجة التي وصل إليها من رفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وتتبنى المحكمة تلك الأسباب وتعدها أسباباً لحكمها، لاسيما أن موعد السفر قد انقضى ومن ثم يكون الاستئناف الماثل والحال كذلك قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ما يتعين معه القضاء برفضه.