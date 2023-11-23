رجل يقاضي منجرة تأخرت في تنفيذ خزائن ملابس

قضت محكمة استئناف خورفكان المدنية بتعويض رجل 15 ألف درهم عن أضرار لحقت به نتيجة تخلّف مِنْجرة عن تسليمه خمس خزائن ملابس تم الاتفاق على تنفيذها خلال 60 يوماً من العقد المبرم معها، ما تسبب في عدم انتفاعه بالفيلاّ السكنية من تاريخ التسليم المفترض خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، رفع المستأنِف دعوى قضائية في محكمة خورفكان الاتحادية بدائرة الاستئنافية المدنية، يطالب فيها بندب خبير فني متخصص للفصل في دعواه، موضحاً أنه تعاقد مع منجرة بشأن تفصيل خمس خزائن ملابس من الخشب بمبلغ معيّن تم الاتفاق عليه، على أن يكون التوريد والتركيب وفقاً للعقد المؤرخ في مايو من العام الماضي للفيلاّ الخاصة به، وعلى أن تكون مدة التنفيذ 60 يوماً. وذكر المستأنِف أنه سدّد أغلب مستحقات المستأنَف بحقها (المنجرة) التي لم تنفّذ الأعمال خلال المدة المتفق عليها في العقد.

فيما قابلت الشركة المستأنَف بحقها، الأمر بدعوى قالت فيها، إنها طلبت منه استلام الخزائن وسداد بقية المبلغ، إلا أنه امتنع عن سداد الدفعات المستحقة.

من جهتها، أوضحت المحكمة أنه استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة، أن المستأنِف أوفى بالتزاماته التعاقدية، الأمر الذي يثبت معه خطأ المستأنَف بحقها المتمثل في عدم تسليمها المنتجات للمستأنِف في الموعد المتفق عليه، فضلاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم انتفاعه بالفيلاّ الخاصة به.

وقضت المحكمة بإلزام المستأنَف بحقها (المنجرة) بأن تؤدي للمستأنِف مبلغاً قدره 15 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار لحقت به نتيجة تخلّفها عن تسليمه المنتج النهائي المتفق عليه.