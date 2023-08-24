جزار يقاضي عميلاً لا يسدد ثمن الذبائح

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل أن يؤدي لجزار سبعة آلاف درهم، قيمة ذبائح استلمها ولم يسدد ثمنها.

وفي التفاصيل، أقام جزار دعوى قضائية بحق رجل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره سبعة آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وتوجيه اليمين الحاسمة له، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه ذبائح، عبارة عن جمل ومعزاتين بالمبلغ المطالب به، وبعد استلامها لم يسدد المبلغ المتفق عليه.

وقضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولاشيء غير الحق بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ سبعة آلاف درهم هي عبارة عن قيمة الذبائح المطالب بها، والله على ما أقول شهيد»، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من المدعي للمدعى عليه، قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليه الذي أعلم بها ولم يحضر، سواء بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، ما يعد نكولاً عن حلفه اليمين الموجهة إليه، وتكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ المطالبة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي سبعة آلاف درهم مع المصروفات.