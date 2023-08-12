احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة في حريق بناية سكنية بعجمان

شبّ، أمس، حريق في واجهة بناية سكنية من 15 طابقاً في منطقة النعيمية (3) بعجمان، على شارع الشيخ خليفة بن زايد. ونتج عنه احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة.

وتمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وإخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات. وأفاد مدير عام العمليات الشرطية، العميد عبدالله سيف المطروشي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع الحريق، فتحركت دوريات الشرطة على الفور كمستجيب أول للحادث، وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الموقع.

وباشرت دوريات الشرطة تنفيذ عمليات الإخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني، وتمكنت من إخراج السكان من البناية، والسيطرة على الحريق من دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وتابعت الشرطة الإجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب وقوع الحريق.

ودعا مدير عام العمليات الشرطية أصحاب المباني والسكان إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في المباني السكنية، وأخذ الحيطة والحذر من كل ما يمكن أن يتسبب في اندلاع الحرائق، خصوصاً في البنايات السكنية.

من جانبه، قال مدير إدارة المراكز بالدفاع المدني، العقيد عيلان عيسى الشامسي، إن فرق الدفاع المدني من مركز الراشدية، كجهة اختصاص، ومراكز الإدارة والجرف، وفرقاً من دفاع مدني الشارقة، وأم القيوين، شاركت في إطفاء الحريق، مضيفاً أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، وتم تسليم المبنى للشرطة لمتابعة الإجراءات.