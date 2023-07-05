سبّ مديرة.. رسالة صوتية تكلف عاملاً 11 ألف درهم

أرسل عامل رسالة مسيئة إلى مديرة عبر برنامج «واتس أب»، كلفته مبلغ 11 ألف درهم، حيث تم معاقبته جزائياً على السب بمبلغ ألف درهم، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً أدبياً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد عامل طالب فيها إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالسب عبر تسجيل صوتي وعلى إثر وتمت إدانته بموجب حكم جزائي إدانته وتغريمه 1000 درهم.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بتهمة سب المدعي بما يخدش اعتباره باستخدام أحد وسائل تقنية المعلومات برنامج واتس أب، مشيرة إلى أن ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب المدعي مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً معنوياً وأدبياً، أشارت المحكمة إلى خطأ المدعى عليها قد ألحق بالمدعي أضراراً معنوية بالتعدي على شرفه وسمعته واعتباره، فيما رفضت طلب التعويض للضرر المادي، حيث لم يبين الضرر المادي لما أصابه وما أدعاه من فوات الكسب الأمر الذي يكون معه الطلب قائم على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.