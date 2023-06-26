هل وجود عيب في "الشاصيه" يوجب شطب السيارة ؟ وما هي المدة القانونية للحصول على التعويض ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يسال : في حالة شطب السيارة ما هى المدة القانونية المستوجبة لشركة التأمين دفع مبلغ التعويض ؟

الإجابة

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

تلتزم شركة التأمين بالتعويض خلال 15 يوما من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل تقرير الحادث ، وذلك بناء على نص المادة 7 من قرار توحيد وثائق التأمين، ولكن يجب إخطار شركة التأمين بالحادث فور وقوعه حتى لا تتعذر الشركة بأن تأخير إخطارها أدى إلى انخفاض قيمة السيارة.

سؤال

ويقول قارئ آخر :

أنه قام بشراء سيارة جديدة وبعد شهر، وقع له حادث وتم تصليح المركبة ولم تقبل شركة التأمين انذاك تعويضه او تبديل السيارة وحصل على تقرير من الشركة بأن السيارة عادت جديدة، وكون السيارة جديدة لا تحتاج الى فحص بعد انتهاء الترخيص للسنة الاولى لم يتم فحص السيارة، ولم يكتشف العيب الموجود فيها نتيجة الحادث ولكن عند محاولته بيع السيارة الآن وجد أن سعرها تراجع بنسبة كبيرة بسبب نفس الحادث الذي اثر على "الشاصيه".

ويسال هل له الحق في مقاضاة شركة التأمين أو الشركة الموردة كونهم لم يذكروا له ذلك في التقرير ولم يوضحوا له طبيعة تأثير الحادث خصوصا بعد مرور 7 سنوات على الحادث؟

الإجابة

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

مفهوم من السؤال أن الإصلاح تم عن طريق المؤمن وليس عن طريق شركة التأمين بدليل رفض الشركة التعويض وفقاً لما ورد بالسؤال، وفي هذه الحالة الشركة لا تغطي الإصلاح، وفي جميع الأحوال التزام شركات التأمين بالتعويض خلال 3 سنوات، خاصة وأنه قد تم تجديد الملكية لمدة 7 سنوات أي لا يمكن أن يكون هناك عيب بـ "الشاصيه" ويتم التجديد طوال هذه المدة لأن عيوب "الشاصيه" توجب شطب السيارة

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