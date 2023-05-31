جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 7 كيلوغرامات من «الماريغوانا»

أحبطت جمارك دبي، في مطار دبي الدولي، محاولة تهريب 7.06 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة، جلبها مسافر آسيوي في حقيبة، أحكم إخفاءها داخل أكياس نوع شهير من حبوب الإفطار للتمويه، حيث تم تسليم المسافر والمعلومات التي أدلى بها، ومحضر الضبط والمادة المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بحقه.

وتكثف جمارك دبي جهودها لحماية المجتمع عبر التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من أجل تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، أن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المخدرات، من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، حيث تقوم الدائرة بتزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش المتطورة ذات الإمكانات الهائلة لاكتشاف المخدرات وغيرها من الممنوعات.

من جانبه، كشف مدير أول إدارة عمليات المسافرين في مبنى المطار «رقم 1»، خالد أحمد، أن طرق تهريب المخدرات تتعدد وتختلف، حيث يحاول المهربون التحايل على مفتشي الجمارك، مشيراً إلى أن ضبطيات المخدرات بإدارة عمليات المسافرين تنوعت بين الإخفاء في الأحشاء، أو داخل مستحضرات التجميل، وجوانب الحقائب

وقاعها، ومزجها بالملابس، وداخل حبوب الإفطار وأكياس البهارات المتنوعة، وكذلك داخل الفاكهة الموسمية لزيادة التمويه، وغيرها من الأساليب المختلفة التي يقدم عليها المهربون.

وقال إن مفتشي الدائرة نجحوا في ضبط مادة الماريغوانا المخدرة، جلبها مسافر من جنسية آسيوية، كانت مخبأة داخل أكياس حبوب الإفطار لماركة شهيرة يصعب كشفها، حيث تم الاشتباه في وجود مادة غريبة وغامقة داخل أكياس قد تكون مواد ممنوعة، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها، مؤكداً أنه وعلى الرغم من تزايد حركة المسافرين بشكل سنوي في إمارة دبي، إلا أن هناك خطط عمل وبرامج للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات.