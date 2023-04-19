امرأة تخون صديقتها وتسرق 70 ألف دولار من حقيبتها

خانت امرأة (آسيوية) صديقتها من جنسيتها نفسها، واستغلت سكنهما واستولت على مدخرات صديقتها، نحو 70 ألف دولار، التي جلبتها لاستثمارها في الدولة من خلال إنشاء شركة سياحة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها المبلغ المسروق، وإبعادها عن الدولة.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المتهمة «ل.إ» استغلت سكن المجني عليها معها بشقة في دبي، وخططت لسرقتها بعد أن علمت بأنها تحوز على مبلغ مالي كبير بحقيبتها الشخصية، واستغلت عدم وجودها في الغرفة وسرقت المبلغ ولاذت بالفرار.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أفادت بأنها ترتبط بعلاقة صداقة مع المتهمة وأنها حضرت إلى الدولة قبل نحو أسبوعين من الواقعة برفقة صديقتها، لافتة إلى أنها خططت لإنشاء شركة سياحة، وجلبت معها مبلغ 70 ألف دولار، وبادرت إلى تأجير شقة في منطقة المدينة العالمية، أقامت فيها مع المتهمة.

وقالت المجني عليها إنها أخذت جواز سفر المتهمة لاستخراج تأشيرة الإقامة لها، واحتفظت به مع المبلغ المالي داخل حقيبة سفرها في غرفة نومها، ومن ثم بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة التجارية.

وفي أحد الأيام خرجت مع عدد من أصدقائها لتناول الغذاء، من بينهم المتهمة، ثم ورد اتصال للأخيرة فخرجت من المطعم للتحدث في الهاتف ولم تعد مرة أخرى، فاتصلت بها للاستفسار عن سبب عدم عودتها، فردت بأنها لا تريد البقاء في الدولة وتعتزم المغادرة، فأخبرتها المجني عليها بأن جواز سفرها بحوزتها، لكن صدمت حين أبلغتها الأخيرة بأنها أخذته من حقيبة السفر الموجودة في غرفة نومها التي تحتفظ فيها بالنقود، وثارت شكوكها حولها.

وتابعت أنها توجهت على الفور إلى مقر سكنها للتأكد من وجود المبلغ، واكتشفت اختفاءه، فاتصلت بها مرات عدة إلا أنها أجابتها وأخبرتها بأنها لن تعود إلى مقر السكن وستغادر الدولة، فلجأت إلى إبلاغ الشرطة.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة عن التهمة المسندة إليها، قررت بأنها أخذت جواز سفرها فقط من الحقيبة التي كانت موجودة بالغرفة، دون استئذان صديقتها، لأنها طلبت منها سلفاً رد الجواز إليها لكنها رفضت، مشيرة إلى أنها قررت أخذه بنفسها لأن وعودها بالعمل كانت زائفة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق أن المتهمة استغلت مساكنتها للمجني عليها، وعلمها بأنها تحوز مبلغاً مالياً كبيراً، كما استغلت عدم وجودها بغرفتها وتمكنت من فتح حقيبتها وسرقة 70 ألف دولار منها، ثم لاذت بالفرار، ومن ثم قضت بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها المبلغ المسروق وإبعادها عن الدولة.