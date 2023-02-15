جمارك دبي تنفذ 1283 ضبطية في المطارات العام الماضي

أعلنت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين عن تنفيذ 1283 ضبطية متنوّعة في مطارات دبي منها 707 قضايا مخدرات، و268 محضراً جمركياً، وذلك خلال العام الماضي، وتوزّعت الضبطيات للربع الأول بواقع 312 ضبطية، والربع الثاني 277 ضبطية، والربع الثالث 330 ضبطية والربع الرابع 364 ضبطية.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين، إبراهيم الكمالي: «نضع في مقدمة أولوياتنا حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة التي تضر المجتمع والاقتصاد، من خلال القيام بدورنا الحيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء».

وأكد أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها، حيث يجمع المفتشون في المراكز الجمركية التابعة لإدارة عمليات المسافرين بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الأحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم، حيث نظمت إدارة عمليات المسافرين 380 دورة وورشة عمل بواقع 274 دورة متخصصة بالتعاون مع مركز التدريب الجمركي، و106 ورش عمل، موضحاً أن عدد موظفي إدارة عمليات المسافرين 834 موظفاً يؤدون مهامهم على أكمل وجه لتسهيل حركة المسافرين من جانب، وضبط المهربين من جانب آخر.

وتمكن رجال الجمارك في مطار دبي الدولي من ضبط محاولة تهريب عشبة الماريغوانا المخدرة والتي تم إخفاؤها بطريقة جديدة واحترافية داخل فاكهة أناناس حقيقي، مع مسافر قادم من إحدى الدول الإفريقية، حيث تم الاشتباه في صندوق من الكرتون يحمل فاكهة الأناناس عبر رحلة قادمة من إحدى الدول الإفريقية تشتهر بزراعة هذه الفاكهة، وبتتبع الصندوق وفور وصول المسافر إلى نقطة تفتيش المسافرين.

وسأل المفتش المسافر عن حمله أية ممنوعات فظهر عليه الارتباك ورد بالنفي، وتم تحويل الصندوق إلى منطقة التفتيش، وبتمريره على جهاز كشف الأمتعة وبتفتيش صندوق الكرتون تم العثور على فاكهة أناناس حقيقية وبداخلها كيس أسود اللون يحوي لفافات الماريغوانا، كما تم إحباط تهريب 36.76 كيلوغراماً من الماريغوانا مخبأة بين الأغذية في حقيبتين مسافر إفريقي، وفي ضبطية ثالثة تمكن المفتشون من ضبط 3.7 كيلوغرامات من الماريغوانا، عبر إخفاء المواد المخدرة في قطع غيار سيارات (فلاتر).

أنظمة إلكترونية

تعتمد مبادرة منظومة الضبط الإلكتروني آلية عمل مبتكرة، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية بحيث تم ربط آلية العمل بين أقسام التفتيش المعنية بأنظمة إلكترونية وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش ودرجة الاحترافية في العمل، وذلك باستخدام الأنظمة الإلكترونية ـ الكوادر البشرية المتميزة ـ تحليل البيانات، لتحقيق جودة وكفاءة المخرجات.

طاولة التفتيش الشامل

ابتكرت جمارك دبي طاولة التفتيش الشامل وهي منصة مبتكرة للتفتيش ونظام متكامل لتتبع وتوثيق عملية التفتيش، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى مطارات العالم، وتعتمد على تصميم فريد يوفر مزايا غير مسبوقة، منها المحافظة على حقوق المسافر، من حيث خصوصيته خصوصاً أثناء التفتيش، والتعرف إلى هوية المفتش من خلال بطاقة تعريفية، وتسجيل وقت التفتيش والوقت المستغرق لعملية التفتيش، ونتيجته النهائية إذا كانت إيجابية أو سلبية، والحصول على إحصائية بعدد الحقائب، التي تم تفتيشها يدوياً.

وتجري جمارك دبي حالياً تطوير الطاولة للربط مع نظام محرك المخاطر الذكي، النظام الذكي الذي ابتكرته ويتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه فيها.

إبراهيم الكمالي:

«نضع في مقدمة أولوياتنا حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة التي تضر المجتمع والاقتصاد».

380

دورة وورش عمل لمفتشي إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي.