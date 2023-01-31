امرأة تطالب رجلاً بـ 51 ألف درهم.. بسبب غسالة

اتهمت امرأة رجلاً بتبديد غسالتها وطالبته بـ10 آلاف درهم قيمة الغسالة و41 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار، وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3200 درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة غسالة استولى عليها بقيمة 10 آلاف درهم، و41 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقتها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه بدد الغسالة التي سلمتها له على سبيل الوكالة، وتم إدانته بالدعوى الجزائية.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعية حول تعاملها مباشرة معه وتسليمها الغسالة له.

وقضت المحكمة بتحليف المدعية اليمين المتممة فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن قيمة الغسالة التي تم تبديدها من قبل المدعى عليه مبلغ وقدره 2200 درهم، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بالمبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن المدعى عليه أدين عن تهمة تبديد الغسالة المملوكة للمدعية والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة، مشيرة إلى أن الأخيرة قررت أن قيمة الغسالة التي بددها المدعى 2200 درهم، وقدرت المحكمة التعويض الأدبي المستحق للمدعية بقيمة 1000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمرأة 3200 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.